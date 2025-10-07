Grande Fratello, Giulio Carotenuto affronta tutti dopo la diretta: "Sono l'unico che qua dentro non finge" (VIDEO)

News VIP

Al termine della seconda puntata del Grande Fratello, il medico Giulio Carotenuto ha deciso di confrontarsi con il resto del gruppo e difendersi dalle accuse e critiche ricevute.

La seconda puntata della 19esima edizione del Grande Fratello è stata a dir poco scoppiettante. Tra i concorrenti al televoto anche il medico Giulio Carotenuto che, subito dopo la diretta, ha deciso di affrontare tutti i suoi compagni di avventura e difendersi dalle accuse e critiche ricevute.

Giulio Carotenuto sotto accusa al Gf: il gieffino affronta tutti

Nel corso della seconda puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 6 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5, Simona Ventura ha voluto affrontare anche l'argomento riguardante il discusso avvicinamento tra Giulio Carotenuto e Benedetta Stocchi. Il comportamento ambiguo assunto dal medico di Torre Annunziata nella Casa, però, non ha convinto nessuno tanto che è stato accusato in diretta dalle altre concorrenti di averci provato con tutte.

Ad alimentare la tensione ci ha pensato Anita Mazzotta. La piercer milanese ha raccontato che Giulio, la sera dopo aver dormito con Benedetta, si è avvicinato a lei per muoverle delle avances: "Mi ha detto che sono il suo prototipo di donna. 24 ore prima aveva dormito con Benedetta, che è una roba intima. Ma come fai?". Le critiche ricevute hanno destabilizzato il ragazzo che, subito dopo la diretta, ha deciso di affrontare tutti i suoi compagni di avventura e chiarire la sua posizione.

Giulio si difende dalle critiche

L'ultima puntata del Grande Fratello ha acceso non poche tensioni all'interno del gruppo e portato Giulio Carotenuto a voler chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti delle donne della Casa. Deluso e provato anche dalle nomination ricevute in diretta, il giovane medico campano ha voluto affrontare il resto del gruppo.

Secondo Anita Mazzotta, Giulio non è stato del tutto trasparente e si è avvicinato a Benedetta Stocchi con una strategia ben precisa. Un pensiero condiviso anche da Francesca Carrara: "L'hai un po' calcolata la situazione". Indispettito, il concorrente campano ha prontamente replicato ammettendo di aver sbagliato: "Sono stato frainteso. Ho sbagliato. Non lo faccio perché sono calcolatore, non lo faccio per gioco, lo faccio per impulso".

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Carotenuto, la mamma di Simone De Bianchi ha provato a farlo riflettere e lo ha invitato a proseguire il suo percorso nel popolare reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura senza troppe strategie. "Spero che tu ti renda conto che io, qui dentro, sono uno che non finge e che non fingerà mai" ha concluso il medico. Riuscirà a far ricredere la romana? Ricordiamo che, questa settimana, i concorrenti al televoto sono Giulio, Omer Elomari e l'ex pugile Matteo Azzali.

