Grande Fratello, aria di crisi tra Federica Petagna e Stefano Tediosi?

"L’ha messa alla porta": voci di rottura tra i due ex concorrenti del Grande Fratello, Federica Petagna e Stefano Tediosi, parla Deianira Marzano,

Nelle ultime ore, si sono moltiplicate le segnalazioni che parlano di una crisi profonda tra Federica Petagna e Stefano Tediosi. La coppia, nata sotto i riflettori di Temptation Island e poi approdata al Grande Fratello, starebbe attraversando un momento complicato.

Grande Fratello, Federica Petagna e Stefano Tediosi ai ferri corti: "Lei è troppo gelosa, si sono lasciati"

Il pubblico li ha conosciuti nel programma dei sentimenti di Canale 5, dove Federica aveva partecipato con l’allora fidanzato Alfonso D’Apice, mentre Stefano era uno dei single del villaggio. Tra i due era subito scattata un’intesa speciale, che si era poi trasformata in una frequentazione stabile una volta terminata l’esperienza televisiva.

Lo scorso anno, la coppia aveva deciso di mettersi nuovamente in gioco partecipando al Grande Fratello. Dopo il reality, la loro relazione sembrava procedere a gonfie vele, tra momenti di complicità e progetti di vita condivisi. Ma oggi qualcosa sembra essersi incrinato.

A lanciare l’indiscrezione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che attraverso le sue storie Instagram ha riportato alcune segnalazioni di follower. "Deia, Federica Petagna è in forte crisi con Stefano. Si stanno per lasciare, lo dice un’amica di lei. L’ho appena vista in stazione a Milano Centrale, da sola con la valigia. Penso che stia tornando a Napoli", ha scritto un utente

Secondo quanto riportato dalla Marzano, anche alcuni vicini di casa della coppia avrebbero confermato la crisi, raccontando che Stefano avrebbe chiesto a Federica di lasciare la casa in cui convivevano.

La Marzano ha poi aggiunto ulteriori dettagli, spiegando che la rottura sarebbe legata a più fattori:

"Conferma quanto vi avevo anticipato settimane fa: lei si sentiva con un imprenditore. La crisi è data soprattutto dalla forte differenza di età che si fa sentire tra di loro, lei si sta pentendo di essersi lasciata con Alfonso"

Inoltre, secondo quanto emerso, sarebbe stato proprio Stefano a prendere la decisione di chiudere la relazione.

"Si sono lasciati da dieci giorni: è stato lui a lasciarla, sostenendo che lei è una persona molto difficile, incapace di stare in una relazione equilibrata. Dice che non ha la minima idea di cosa sia la fiducia, che non conosce il concetto di spazi personali e non sa cosa significhi vivere un rapporto sano"

Stando a queste voci, Tediosi avrebbe lamentato anche un’eccessiva gelosia da parte di Federica:

"Il suo ex la teneva al guinzaglio, ma questo – secondo lui – non è un modo giusto di vivere una storia. Non ci sono stati tradimenti da parte sua, ma non poteva più frequentare i suoi amici né uscire liberamente: per lei, nessuno di loro andava bene. Così, lui educatamente l’ha messa alla porta, e lei si è trasferita a pochi metri da casa sua, sempre a Milano"

Per il momento, né Federica né Stefano hanno confermato o smentito pubblicamente la notizia. Ma le voci di una rottura, almeno per ora, sembrano sempre più insistenti.

