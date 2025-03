Grande Fratello, Giglio spiazzato dalla madre: la sua domanda su Yulia scatena dei dubbi

News VIP

Ieri sera, al GF, Giglio ha ricevuto la sorpresa dalla madre, ma una sua domanda su Yulia ha ricevuto una risposta che ha spiazzato il gieffino. Ecco cosa è successo.

Nel corso dell'ultimo appuntamento del Grande Fratello, in onda ieri, giovedì 13 marzo, per Giglio è arrivata un'inaspettata sorpresa: sua madre si è recata nella Casa per poterlo salutare, dopo mesi di lontananza. Il gieffino ha chiesto notizie della fidanzata, Yulia, che ha abbandonato il programma diversi mesi fa, ma la risposta della madre lo ha spiazzato.

GF, Giglio chiede notizie di Yulia, la risposta della madre spiazza

Oltre allo scontro acceso tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando, con l'intervento di Cesara Buonamici, nella puntata di ieri sera del GF il pubblico ha assistito alla reunion tra Giglio e sua madre: il gieffino ha riabbracciato la mamma dopo mesi di permanenza nella Casa e ha immediatamente chiesto notizie di Yulia.

L'ex concorrente del reality show di Canale 5 ha abbandonato il programma dopo la denuncia dell'ex fidanzato Simone Costa per aggressione e il pubblico si è abituato a vederla di solito in studio, da dove ha continuato a sostenere il compagno, ancora in gioco.

La sorpresa della mamma di Giglio ha emozionato i fan, ma ad attirare l'attenzione è stata anche la risposta che la madre del gieffino ha dato a una domanda del figlio. Il gieffino, infatti, ha chiesto di Yulia e se la fidanzata e la madre fossero in contatto. Sebbene la domanda sia arrivata negli ultimi momenti prima del saluto tra madre e figlio, i fan del programma hanno captato subito la risposta della donna e come ha spiazzato Giglio. Alla domanda se lei e Yulia fossero in contatto, infatti, la madre di Giglio ha risposto con un secco no, senza aggiungere ulteriori dettagli e troncando la conversazione.

GF, Giglio e Yulia: i rumors di tradimento sulla coppia

Nelle precedenti settimane su Yulia e Simone Costa si erano diffuse voci di un ritorno di fiamma, a distanza di poco tempo dalla diffusione sui social di un video risalente alla notte di Capodanno, in cui l'ex gieffina era in discoteca a ballare con un noto ex tentatore di Temptation Island. Al settimanale NuovoTv, Costa aveva raccontato di aver continuato la relazione con l'ex fidanzata e che Yulia avrebbe quindi preso in giro Giglio.

La modella toscana aveva poi smentito queste voci, affermando che si trattava di una vendetta di Costa nei suoi confronti. L'uomo ha rilasciato altre dichiarazioni nelle quali aggiungeva dettagli sulla relazione con la modella, rivelando anche di aver trascorso con lei San Valentino. Dato che Yulia non ha più fatto ritorno in studio, tra lei e Giglio non c'è stato alcun confronto, il gieffino non sarebbe a conoscenza dei rumors sulla fidanzata.

Scopri le ultime news su Grande Fratello