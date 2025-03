Grande Fratello: Giglio non molla e torna a criticare Stefania, la reazione di Jessica e Mariavittoria (VIDEO)

News VIP

Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi si confrontano con il gieffino Giglio riguardo l'accesa discussione avuta con Stefania Orlando nella Casa del Grande Fratello per dargli dei preziosi consigli.

Stefania Orlando e Giglio sono ai ferri corti nella Casa del Grande Fratello. Il giovane concorrente, in particolar modo, sembra proprio non riuscire a superare l'accesa discussione avuta con la showgirl dopo l'ultima puntata e ne parla con Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi.

Le critiche di Giglio a Stefania

Stasera, giovedì 13 marzo 2025, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello. Tra le concorrenti a rischio eliminazione c'è anche Stefania Orlando, che è finita nuovamente nel mirino di Giglio.

Ancora infastidito dalle critiche ricevute da Stefania durante le nomination dell'ultima diretta, Giglio si è confrontato con l'amica Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti, che hanno cercato di offrirgli il loro punta di vista e alcuni preziosi consigli. "Lei ha giudicato un tuo modo, non ha giudicato te" ha affermato la dottoressa, che ha invitato Luca Giglioli a ritrovare quello che, secondo lei, è il suo pregio più bello "Ricordati qual è il tuo modo di discutere che si differenzia da quello di altre persone".

"Non giudico le persone senza prima sapere perché devo giudicarle" ci ha tenuto a puntualizzare Giglio chiarendo ancora una volta la sua posizione nei confronti di Stefania. Dopo aver ascoltato il suo sfogo, sia Mariavittoria che Jessica hanno ammesso di aver notato un cambiamento nella modalità di discussione del ragazzo. Un cambiamento dovuto anche alla stanchezza. "Siamo arrivati tutti", ha commentato la finalista del reality show di Canale 5, che, allo stesso tempo, è convinta che la showgirl sia stata attaccata per aver espresso un'opinione diversa dal resto del gruppo.

Messo alle strette dalla Morlacchi, Giglio ha confessato di non avere lo stesso parere che hanno Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, ma di essere convinto che la Orlando sia una persona migliore di quello che ha dimostrato con i giudizi verso di lui. Riusciranno a risanare i rapporti prima della nuova puntata del Gf?

Lorenzo e Giglio a confronto sul loro rapporto

Nella Casa del Grande Fratello non nascono soltanto rapporti di avversità, ma anche grandi amicizie. Questo è quanto accaduto a Lorenzo Spolverato e Giglio, che si sono detti felici di essersi trovati e pronti a costruire questo rapporto anche lontano dalle telecamere. "Dal nostro ingresso, tu sei il mio unico amico, il mio vero amico" ha affermato il primo finalista del reality show, ripercorrendo tutto quello che è accaduto in questi mesi. Entrambi hanno trovato l'amore, si sono scontrati con le loro paure e i loro limiti.

Analizzando il gioco portato avanti da Giglio, Lorenzo si è complimentato con lui per essere riuscito ad affrontare questa avventura con genuinità, lealtà e bontà. Non si è mai scontrato duramente con nessuno, non ha mai fatto emergere lati negativi, come, invece, è accaduto a lui. Tuttavia, il modello milanese ha paura che Tommaso Franchi possa conquistare un posto in finale al posto dell'amico. Entrambi meritano di arrivare alla fine, ma per Spolverato una preferenza c'è e ha il nome di Luca Giglioli.

Ricordiamo che le concorrenti al televoto per l'eliminazione sono Chiara Cainelli, Helena Prestes e Stefania Orlando. Chi sarà costretta ad abbandonare il gioco a poche settimane dal gran finale? L'appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini è per stasera, giovedì 13 marzo 2025, in prima serata su Canale 5.

