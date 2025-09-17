Grande Fratello, Giglio e Yulia Bruschi verso Temptation Island? Parla la coppia!

News VIP

I due concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello, Yulia Bruschi e Giglio, ricordano la loro esperienza nella Casa e parlano della possibilità di partecipare a Temptation Island.

Tra le coppie nate nella Casa durante l'ultima edizione del Grande Fratello c'è anche quella formata da Giglio e Yulia Bruschi. Ospiti nella trasmissione radiofonica Non succederà più, i due ex gieffini hanno raccontato come procede la loro storia lontano dalle telecamere e parlato della possibilità di vederli nel cast di Temptation Island.

Le confessioni di Giglio e Yulia sul Gf

Manca sempre meno al nuovo Grande Fratello di Simona Ventura, che partirà ufficialmente il prossimo lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, due concorrenti della passata edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno rilasciato un'intervista a Giada Di Miceli in cui hanno ricordato la loro esperienza televisiva. Stiamo parlando di Yulia Bruschi e Giglio, che si sono conosciuti e innamorati nella Casa più spiata d'Italia.

Ospiti nell'ultima puntata della trasmissione Non succederà più, Yulia e Giglio hanno raccontato che la loro storia d'amore a distanza procede a gonfie vele e che la convivenza nella Casa del Gf è stata fondamentale per capire se fossero fatti l’uno per l’altra:

La conoscenza che si riesce a tenere all’interno del Gf è una conoscenza molto intima, quindi le basi sono molto solide, poi è chiaro che giustamente quando si esce si è un po’ scombussolati perché si ritorna alla normalità, e quindi un po’ si è presi dalla propria vita. C’era un po’ di ansia, un po’ di preoccupazione perché giustamente è sempre un po’ così. Però diciamo che le ansie sono sparite tutte perché si è confermata la persona conosciuta dentro, quindi sono molto molto contento di questo.

Yulia e Giglio dal Gf a Temptation Island?

Dopo aver ricordato la loro esperienza nella Casa del Grande Fratello e raccontato come vanno le cose tra di loro lontano dalle telecamere, Yulia Bruschi e Giglio hanno parlato della possibilità di mettere a dura prova la loro storia d'amore nel villaggio delle tentazioni. A proposito di una loro partecipazione a Temptation Island, la giovane coppia sembra avere le idee molto chiare.

"Mai, mai, esattamente mai! Mettermi in ridicolo davanti a tutta Italia, mettere in ridicolo la mia relazione davanti a tutta Italia perché comunque la tua storia viene strumentalizzata" ha affermato Giglio, che ha poi spiegato "I problemi di coppia quando diventano pubblici non sono più problemi di coppia ma è show". Un pensiero condiviso a pieno dalla sua fidanzata, che ha commentato la sua passata partecipazione al docu-reality delle tentazioni di Canale 5:

Diciamo la verità, io ho già dato precedentemente quindi non ho bisogno di ritornare a Temptation Island. Come dice Luca, secondo me le proprie cose è bene tenerle in intimo, e poi non è un programma che rifarei in coppia. E’ stata una bella esperienza al tempo, l’ho fissata nel 2020 come tentatrice, è stato un po’ per gioco. Mandò la candidatura la mia mamma insieme a delle mie amiche, mi presero e partii per questa esperienza.

