TGCom24
Home | VIP | News | Temptation Island | Grande Fratello, Giglio e Yulia Bruschi verso Temptation Island? Parla la coppia!
Schede di riferimento
Temptation Island
Temptation Island
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello, Giglio e Yulia Bruschi verso Temptation Island? Parla la coppia!

Eleonora Gasparini

I due concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello, Yulia Bruschi e Giglio, ricordano la loro esperienza nella Casa e parlano della possibilità di partecipare a Temptation Island.

Grande Fratello, Giglio e Yulia Bruschi verso Temptation Island? Parla la coppia!

Tra le coppie nate nella Casa durante l'ultima edizione del Grande Fratello c'è anche quella formata da Giglio e Yulia Bruschi. Ospiti nella trasmissione radiofonica Non succederà più, i due ex gieffini hanno raccontato come procede la loro storia lontano dalle telecamere e parlato della possibilità di vederli nel cast di Temptation Island.

Le confessioni di Giglio e Yulia sul Gf

Manca sempre meno al nuovo Grande Fratello di Simona Ventura, che partirà ufficialmente il prossimo lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, due concorrenti della passata edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno rilasciato un'intervista a Giada Di Miceli in cui hanno ricordato la loro esperienza televisiva. Stiamo parlando di Yulia Bruschi e Giglio, che si sono conosciuti e innamorati nella Casa più spiata d'Italia.

Ospiti nell'ultima puntata della trasmissione Non succederà più, Yulia e Giglio hanno raccontato che la loro storia d'amore a distanza procede a gonfie vele e che la convivenza nella Casa del Gf è stata fondamentale per capire se fossero fatti l’uno per l’altra:

Leggi anche Simona Ventura presenta il primo concorrente della nuova edizione del Gf

La conoscenza che si riesce a tenere all’interno del Gf è una conoscenza molto intima, quindi le basi sono molto solide, poi è chiaro che giustamente quando si esce si è un po’ scombussolati perché si ritorna alla normalità, e quindi un po’ si è presi dalla propria vita. C’era un po’ di ansia, un po’ di preoccupazione perché giustamente è sempre un po’ così. Però diciamo che le ansie sono sparite tutte perché si è confermata la persona conosciuta dentro, quindi sono molto molto contento di questo.

Yulia e Giglio dal Gf a Temptation Island?

Dopo aver ricordato la loro esperienza nella Casa del Grande Fratello e raccontato come vanno le cose tra di loro lontano dalle telecamere, Yulia Bruschi e Giglio hanno parlato della possibilità di mettere a dura prova la loro storia d'amore nel villaggio delle tentazioni. A proposito di una loro partecipazione a Temptation Island, la giovane coppia sembra avere le idee molto chiare.

"Mai, mai, esattamente mai! Mettermi in ridicolo davanti a tutta Italia, mettere in ridicolo la mia relazione davanti a tutta Italia perché comunque la tua storia viene strumentalizzata" ha affermato Giglio, che ha poi spiegato "I problemi di coppia quando diventano pubblici non sono più problemi di coppia ma è show". Un pensiero condiviso a pieno dalla sua fidanzata, che ha commentato la sua passata partecipazione al docu-reality delle tentazioni di Canale 5:

Diciamo la verità, io ho già dato precedentemente quindi non ho bisogno di ritornare a Temptation Island. Come dice Luca, secondo me le proprie cose è bene tenerle in intimo, e poi non è un programma che rifarei in coppia. E’ stata una bella esperienza al tempo, l’ho fissata nel 2020 come tentatrice, è stato un po’ per gioco. Mandò la candidatura la mia mamma insieme a delle mie amiche, mi presero e partii per questa esperienza.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Temptation Island
Temptation Island
Grande Fratello
Grande Fratello
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 22 al 26 settembre 2025: Ana diventa ricchissima, Philipp smascherato
anticipazioni TV Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 22 al 26 settembre 2025: Ana diventa ricchissima, Philipp smascherato
La Promessa Anticipazioni 18 settembre 2025: Manuel e Jana finalmente sposi ma le nozze andranno come sperato?
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 18 settembre 2025: Manuel e Jana finalmente sposi ma le nozze andranno come sperato?
Temptation Island… E poi: ascolti in calo per lo spin-off, ecco perché il pubblico si è stancato
news VIP Temptation Island… E poi: ascolti in calo per lo spin-off, ecco perché il pubblico si è stancato
La forza di una donna Anticipazioni 18 settembre 2025: Arif chiede a Bahar di sposarlo! Che cosa risponderà lei?
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 18 settembre 2025: Arif chiede a Bahar di sposarlo! Che cosa risponderà lei?
La Promessa Anticipazioni dal 21 al 27 settembre 2025: Catalina ha un'emorragia!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni dal 21 al 27 settembre 2025: Catalina ha un'emorragia!
Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 18 settembre 2025: Rosa sconvolta dalle nozze di Marcello. Se ne andrà di nuovo?
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 18 settembre 2025: Rosa sconvolta dalle nozze di Marcello. Se ne andrà di nuovo?
Francesco Chiofalo nel cast del nuovo reality show di Amazon Prime con l’ex Drusilla Gucci!
news VIP Francesco Chiofalo nel cast del nuovo reality show di Amazon Prime con l’ex Drusilla Gucci!
Pechino Express, nel cast un ex naufrago de L'Isola dei Famosi? L'indiscrezione
news VIP Pechino Express, nel cast un ex naufrago de L'Isola dei Famosi? L'indiscrezione
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV