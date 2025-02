Grande Fratello, Helena Prestes furiosa contro Zeudi Di Palma dopo la diretta: "Falsa! Sei insopportabile"

News VIP

Burrasca tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Subito dopo la puntata del Grande Fratello, la modella brasiliana ha completamente sbottato e puntato il dito contro la giovane ex Miss Italia.

Nuovo scontro nella Casa del Grande Fratello tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Il motivo? Il comportamento ambiguo e strategico e le accuse mosse dall'ex Miss Italia hanno infastidito parecchio la discussa modella brasiliana, che subito dopo la puntata si è lasciata andare a un durissimo sfogo contro la giovane gieffina.

La sfuriata di Helena

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, che ha visto l'eliminazione dal gioco di Maxime Mbandà, Alfonso Signorini ha mostrato una clip a Helena Prestes in cui Zeudi Di Palma ha messo in dubbio per l'ennesima volta il sentimento della neo coppia, accusandoli di stare insieme solo per "strategia e fisicità". Affermazioni che non sono per niente piaciute alla modella brasiliana che, subito dopo la diretta, ha sbottato furiosa contro l'ex Miss Italia, accusandola a sua volta di incoerenza e di essere interessata solo ed esclusivamente ai consensi delle fan Zelena.

Tu sei una grande falsa! Sapevi già di Rosalinda e Dayane al GF Vip 5 e fai queste scenate? Con Maria Teresa hai finto di non sapere nulla facendo passare che io avevo copiato la cosa di Dayane con te. […] Vedo sempre clip dove parli di me o di Javier. Impara a farti i ca**i tuoi. Sei insopportabile e non ti sopporto. Non fare la finta santa con me. Questa vive di aerei, di Gf e dinamiche. Ora fa la finta santa, ma deve andare a fare in c**o. Io non ce la faccio più. Non deve giocare con me, non faccia gli scherzetti da bambina.

Dopo essersi duramente sfogata, la Prestes ha anche minacciato di abbandonare la Casa del Gf: "Domani mattina vado a chiedere alla psicologa di andarmene via di qui". A cercare di farla calmare e ragionare ci ha pensato Javier Martinez. "Ci ha provato con Alfonso, con te..è furbetta" ha continuato furiosa Helena, prima di lasciarsi finalmente rassicurare dal fidanzato. L'amicizia tra la modella e Zeudi sembra essere ormai un lontano ricordo.

Giglio contro Helena

Helena Prestes è finita nel mirino anche di Giglio. Secondo l'emiliano, la concorrente brasiliana cerca continuamente pretesti per discutere, riprendendo argomenti di mesi fa e contraddicendosi continuamente. "Io non mi sento attaccato, ma mi dà fastidio questo pensiero, perché ci sono di mezzo anche io" ha dichiarato il parrucchiere a Javier Martinez, che ha chiesto all'amico di confrontarsi con la sua fidanzata senza metterlo in difficoltà.

"Se dovete litigare, o non fatelo davanti a me, che sono quello che ci soffre più di tutti, oppure usate modi più pacati" ha aggiunto il pallavolista argentino rivelando che lo farà presente anche a Helena. Giglio si è mostrato subito molto comprensivo, ammettendo di capire bene il suo stato d'animo e scusandosi.

La nuova puntata del Grande Fratello andrà in onda lunedì 24 febbraio 2025 in prima serata su Canale 5. I concorrenti al televoto, e che quindi rischiano l'eliminazione dal gioco sono: Chiara Cainelli, Giglio, Iago Garcia, Shaila Gatta e Mattia Fumagalli. Dopo Maxime Mbandà, chi sarà costretto/a ad abbandonare la famosa Casa?

