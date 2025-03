Grande Fratello, Giglio cerca un confronto con Zeudi Di Palma: "Non farti guidare dalla rabbia, sii matura" (VIDEO)

News VIP

Dopo i diverbi dei giorni scorsi al GF, Giglio e Zeudi Di Palma hanno cercato un confronto, provando a risolvere le loro divergenze. Ecco cosa è successo!

Nei giorni scorsi, la Casa del Grande Fratello ha visto Giglio e Zeudi Di Palma protagonisti di un acceso diverbio. A distanza di qualche giorno, il gieffino e la terza finalista hanno deciso di avere un confronto e provare a chiarire le loro divergenze.

GF, Giglio e Zeudi Di Palma a confronto dopo gli ultimi diverbi: "Sii più matura, non farti guidare dalla rabbia"

Giglio ha raggiunto Zeudi Di Palma in piscina per chiarire con la finalista dopo le liti scatenate da una partita al biliardino di qualche giorno fa. Durante il gioco, quando Lorenzo Spolverato si è avvicinato per giocare, Zeudi - ancora offesa per i commenti del modello nell'ultima diretta - ha deciso di allontanarsi e si è rifiutata di giocare. Giglio allora le ha rinfacciato di aver avuto un comportamento immaturo: "Non hai 12 anni, ma 24 anni, cresci!". Il diverbio ha portato i due ai ferri corti e per giorni la tensione nella Casa del GF è stata alta.

Confrontandosi con la finalista, Giglio l'ha invitata ad assumere un comportamento maturo, visto che come concorrenti del reality show di Canale 5 era osservati da molte persone e dovevano fungere da esempio.

"Non devi farti guidare dalla rabbia, sii più matura. Allontanandoti come hai fatto, hai dimostrato di voler escludere Lorenzo e non penso che questa sia una cosa carina". Il parrucchiere ha aggiunto che nell'episodio del biliardino ha sbagliato i modi con cui le si è rivolto, ma non i concetti che voleva esprimere e riconosce che in altre situazioni Zeudi ha già dato prova di essere una persona matura e che avrebbe dovuto comportarsi diversamente:

"Il mio chiamarti bambina non voleva insinuare che tu lo fossi, ma in quel momento non hai rispettato la maturità di avere in questi mesi"

GF, Zeudi ancora contro Lorenzo: "Ci ha manipolato, non l'ho escluso"

Zeudi ha ascoltato le parole di Giglio, ma ha subito replicato che ciò che non ha apprezzato i modi con cui Giglio le si è rivolto e che si è sentita attaccata: "Non mi sono piaciuti i modi con cui mi hai parlato". Inoltre, ha aggiunto l'ex Miss Italia, non ha voluto escludere Lorenzo dal gioco, ma si è allontanata perché si è sentita messa sotto accusa e ha preferito isolarsi appositamente. Zeudi aggiunge anche che da quando è diventata finalista, molti degli inquilini hanno cambiato atteggiamento nei suoi confronti e nel novero inserisce anche Shaila e Chiara, con cui è sempre stata molto amica.

Su Spolverato, ha ammesso di non aver apprezzato che in puntata il modello le abbia dato della fenomena, prendendosi gli applausi del pubblico. Inoltre, aggiunge che lei e Spolverato non sono mai stati davvero vicini e che spesso ha ignorato molte dichiarazioni del modello, preferendo il quieto vivere. Giglio le ha fatto notare che però mentre con Lorenzo - con cui non ha mai avuto dei veri screzi - è stata molto dura, con Helena (visto il loro passato) ha sempre mostrato maggior apertura e gentilezza e le rivela qual è stato il suo pensiero: "Sembrava quasi che tu dessi manforte a Shaila, che era arrabbiata con Lorenzo, e che tu sia passata dal ridere e scherzare al non guardarci più negli occhi".

A queste parole, Zeudi si difende dicendo che questo suo diverso atteggiamento dipende dall'affetto che l'ha legata a Helena, mentre con Lorenzo non ha mai stretto una vera amicizia e che non ha ancora cercato un confronto con il modello perché per lei i tempi non sono ancora maturi per un dialogo con lui.

