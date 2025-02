Grande Fratello, Gessica Notaro augura buon compleanno a Javier Martinez: "Chi l'avrebbe mai pensato che..."

News VIP

GF, Jessica Notaro festeggia i 30 anni di Javier Martinez: "La vita ti ha tolto tanto, ma..."

In occasione dei 30 anni di Javier Martinez, Gessica Notaro ha deciso di pubblicare un affettuoso post per il pallavolista argentino su Instagram. Nel suo post l'attivista ha ricordato le difficoltà che il gieffino ha vissuto nella sua vita, come la perdita della madre: "Chi mai avrebbe detto che avresti festeggiato i tuoi 30 anni dentro la Casa del Grande Fratello in compagnia di tutti gli italiani che ti sostengono e ti vogliono bene. Meriti tutta questa felicità ed ancora di più, perché la Vita ti ha tolto tanto ma si è’ ricordata di avere un grande debito con te.. ed ora stai finalmente vivendo delle emozioni incredibili che poche persone hanno il privilegio di poter vivere nella propria Vita. Ma questo è solo l’inizio".

L'attivista ha anche ricordato che a breve arriverà anche la Finale del GF e anche se non è stato un percorso facile Javier ha dimostrato il suo valore: "Manca un soffio alla Finale e, come ti dicevo quando sono venuta a trovarti, so che non è stato sempre facile ma sei arrivato fino a qui dimostrando la meravigliosa persona che sei ed ora, in piedi nel tuo equilibrio, hai trovato una persona meravigliosa quanto te. Noi siamo con te sempre, anche da lontano, e non vediamo l’ora di riabbracciarti…sperando ovviamente che succeda il più tardi possibile".

Infine, Gessica Notaro ha ribadito che, comunque vada, per loro Javier ha già vinto e gli ha augurato di ottenere il massimo da questa esperienza che ha vissuto in tv.

GF, Gessica Notaro in difesa di Javier Martinez contro i commenti di Shaila Gatta

Fin dal suo ingresso nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, Javier Martinez ha più volte rimarcato la stima e l'affetto che lo legano a Gessica Notaro.

Mentre, al di fuori della trasmissione, Notaro ha sempre speso parole in difesa del pallavolista argentino, quando veniva attaccato da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Inoltre, circa un mese fa, Gessica Notaro è stata ospite del programma tv Mediaset per fare una sorpresa al suo amico Javier Martinez ed era stata protagonista di un botta e risposta con Shaila Gatta.

Al GF, Shaila Gatta aveva accusato Javier con queste parole: "Non te ne frega mai niente, mettiti in discussione" e quando Gessica Notaro era scesa in campo a difendere Martinez, la ballerina aveva commentato con disprezzo: "Ma chi è questa, come si chiama? Gessica, è stato un piacere, no, non la conosco: è amica di Javier, ma non mi ricordo manco come si chiama".

