Grande Fratello, Shaila Gatta accusa Javier Martinez: "Non te ne frega mai niente, mettiti in discussione" (VIDEO)

Nuovo confronto al Grande Fratello tra Javier Martinez e Shaila Gatta: i due concorrenti ripensano a quanto accaduto durante l'ultima puntata e commentano la poca trasparenza del pallavolista argentino.

Shaila Gatta e Javier Martinez sono ai ferri corti al Grande Fratello? Alla fidanzata di Lorenzo Spolverato non sembra proprio andare giù il comportamento ambiguo assunto dal pallavolista argentino nella Casa e, subito dopo la puntata, non ha perso occasione di ribadirgli ancora una volta il suo pensiero.

Le accuse di Shaila

Nuovo confronto nella Casa del Grande Fratello tra Javier Martinez e Shaila Gatta. Avendo conosciuto il pallavolista argentino, la ballerina non riesce a capire il reale motivo per cui il concorrente stia attuando un comportamento di profilo basso: "Tu sei una persona e non devi per forza essere qui per trovare la scintilla, l'amore". La gieffina è infatti convinta che lui abbia giocato a creare coppie, senza un reale interesse. "Non ho mai fatto niente contro voglia. Ho sempre fatto quello che volevo" ha replicato il pallavolista chiarendo la sua posizione nei confronti sia di Chiara Cainelli che di Helena Prestes "Tu pensi che io l'abbia fatto perché con Chiara è finita, ma non è così".

Non contenta, la concorrente napoletana ha poi tirato in ballo anche le recenti osservazioni fatte in puntata dall'opinionista Cesara Buonamici: "Non te ne frega mai niente. A cosa ti serve questo percorso se non per metterti in discussione? Stiamo qua nella Casa del Gf, ogni azione ha una reazione" . "Tu hai la tua opinione, io la mia, ma non criticare sempre la mia" ha affermato piccato il pallavolista che spiega di averci provato, ma di non essere riuscito a lasciarsi andare con altre ragazze. Il confronto continua sulle stesse righe, ma Javier e Shaila sembrano non ascoltarsi.

Confronto al Gf tra Javier e

Durante il confronto, Shaila Gatta ha colto l'occasione per sottolineare che quando vuole Javier riesce benissimo a far notare anche i suoi lati più oscuri, come quando si è vendicato con lei: "Hai paura di non gestire i tuoi lati più bui? Hai un carattere spigoloso". Dopo aver riflettutto sulla domanda della ballerina, il concorrente del Grande Fratello è ritornato sul discorso discussioni: se il gioco è fatto di storie d'amore o litigate, allora è meglio che esce dalla Casa.

"Tu dici che in puntata si parla solo dei miei flirt, ma di te cosa esce? Solo la tua storia d'amore" ha dichiarato Martinez lanciando una velenosa frecciata alla Gatta. Supportata anche dai diversi inquilini, la ballerina è convinta che in questi mesi nella Casa sono emersi diversi spunti, riflessioni e discussioni oltre alla sua relazione con Lorenzo Spolverato e non è risentita dalle sue accuse: "Io dico quello che penso, non ci nascondiamo. Non dite quello che pensate, io mi espongo sempre. Ti devi mettere in discussione. Devi trovare un senso al tuo percorso".

Il confronto tra i due concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini, però, sembra non riuscire ad arrivare a un risultato finale. Javier rifletterà sulle parole di Shaila? L'appuntamento con il Gf è per il prossimo martedì 7 gennaio 2025 in prima serata su Canale 5. Il motivo? La finale di Supercoppa italiana che andrà in onda lunedì 6 gennaio.

