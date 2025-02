Grande Fratello, frase choc di Chiara Cainelli su Helena Prestes: "Le regine fanno una brutta fine"

News VIP

Chiara Cainelli al GF si è lasciata andare a un commento molto grave su Helena Prestes, generando una forte polemica sui social.

Al Grande Fratello una frase choc di Chiara Cainelli su Helena Prestes ha scatenato diverse polemiche sui social: chiacchierando con Shaila Gatta e Zeudi Di Palma, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è lasciata andare a un commento molto grave sulla modella brasiliana, che si sarebbe autodefinita "regina".

GF, frase choc di Chiara Cainelli su Helena Prestes: "Le regine sono ghigliottinate"

L'antipatia di Chiara Cainelli, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma verso Helena Prestes non sembra placarsi. Nel corso di una chiacchierata, le tre gieffine hanno commentato il titolo di "regina" che è stato spesso associato alla gieffina brasiliana. "Regina mi ci chiamano, non sono io che mi definisco così" ha raccontato durante una delle ultime dirette Helena, ma le sue parole non hanno invece convinto Chiara, Shaila e Zeudi che si sono ritrovate a commentare la vicenda in giardino.

A detta delle tre gieffine, infatti, Helena si sarebbe autoelogiata definendosi regina, mentre, come sottolinea la ballerina, "se lo fosse davvero, sarebbero gli altri a chiamarla così". Anche Zeudi Di Palma si è detta d'accordo con l'ex velina, aggiungendo anche che "le regine quando sbagliano lo ammettono, fanno mea culpa". Con queste parole, l'ex Miss Italia ha fatto riferimento ai rapporti tesi che ci sono ora tra lei e Helena e ai dubbi della modella sul suo orientamento sessuale. Dubbi ai quali ha replicato la madre di Zeudi pubblicando la sua lettera di coming out.

Alla conversazione si è aggiunta anche Chiara Cainelli, che si è lasciata andare a una battuta infelice sulla modella brasiliana. Le sue parole non sono passate inosservate e hanno scatenato una certa bufera sul web.

GF, il commento di Chiara Cainelli contro Helena Prestes scatena polemiche sui social

Confrontandosi con Shaila e Zeudi sul famoso titolo di "regina" associato a Helena Prestes, Chiara Cainelli ha pronunciato una frase choc che ha sconvolto persino le due gieffine. Sedendosi con loro in giardino, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dichiarato quanto segue: "Le regine finiscono sempre per essere ghigliottinate". Un commento che è stato ritenuto inopportuno anche da Zeudi e Shaila: le due concorrenti del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini hanno rimproverato Chiara, invitandola a ritrattare le sue parole.

Le parole di Chiara, infatti, potrebbero valerle un'ammonizione e non sono le prime di questo tipo che sono state rivolte a Helena. Nel corso degli scorsi mesi, Shaila l'aveva definita 'languida giocatrice dal cul**** peloso" e "putrida", mentre Giglio aveva lanciato una provocazione su cui Signorini era intervenuto in diretta: "Mettila nella sauna e alza la temperatura, ti faccio vedere come scoppia". E anche Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi non erano state certo meno aggressive verbalmente verso la modella.

Chiara, redarguita dalle altre due gieffine, però, si è subito affrettata a specificare: "No, intendo, nella storia vengono ghigliottinate. Penso a Maria Stuart, per esempio". Le sue parole non sono però passate inosservate sul web e tra i fan della modella brasiliana c'è chi ha chiesto che vengano presi provvedimenti immediati.

