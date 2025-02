Grande Fratello, la madre di Zeudi pubblica la lettera del coming out della figlia in risposta agli attacchi di Helena

News VIP

Al GF, Helena Prestes nutre sempre più dubbi sull'orientamento sessuale di Zeudi Di Palma. In difesa dell'ex Miss Italia è intervenuta la madre, che ha pubblicato la lettera del coming out della figlia per dimostrarne l'innocenza.

Nel corso dell'ultima diretta del Grande Fratello ieri sera, lunedì 24 febbraio 2025 su Canale 5, Helena Prestes ha di nuovo espresso dubbi sull'orientamento sessuale di Zeudi Di Palma, accusandola di non essere davvero interessata alle donne. In difesa dell'ex Miss Italia è intervenuta sua madre, che ha pubblicato la lettera del coming out della figlia.

GF, Helena mette in dubbio l'orientamento sessuale di Zeudi: interviene la madre dell'ex Miss Italia

La fine del rapporto tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma continua a provocare tensioni tra le due gieffine: a questo si è aggiunto anche l'avvicinamento di Zeudi a Javier, prima che quest'ultimo scegliesse Helena e iniziasse con lei una relazione nella Casa. Nelle ultime settimane non sono mancati gli scontri e durante ogni diretta sembra che Zeudi e Helena non riescano a non scontrarsi e, secondo la modella, Zeudi avrebbe sempre finto di nutrire un interesse per lei e che le piacciano le donne. I dubbi sul suo orientamento sessuale sono stati evidenziati anche nell'ultima puntata del reality show, tanto che Alfonso Signorini ha chiesto un parere ad Eva Grimaldi, che ha invece affermato che l'ex Miss Italia si era davvero invaghita di Helena e che ora il suo "cuore non era molto limpido e tranquillo".

Ma a detta di Helena, Zeudi avrebbe studiato una parte e avrebbe cercato di ricreare la relazione tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò al GFVip 5, le Rosmello, coinvolgendo proprio la modella brasiliana: "Sapeva che la ship come quella di Dayane avrebbe riscosso successo" ha dichiarato Helena. A nulla sono valsi i tentativi di Zeudi di rivelare che l'edizione del 2020 è stata quella della sua maturità e che lei non seguiva il reality perché impegnata a studiare.

Anche Maria Teresa Ruta non crede a Zeudi e ha affermato che, a suo dire, l'ex Miss Italia ha "usato" la modella brasiliana perché convinta che così facendo si sarebbe attirata le simpatie di un nuovo fandom e avrebbe ricreato le dinamiche tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. In difesa dell'ex Miss Italia è intervenuta nelle scorse ore la madre di Zeudi, che ha deciso di condividere sui social una prova del reale interesse della figlia per il genere femminile: la lettera del suo coming out.

GF, in risposta agli attacchi di Helena contro Zeudi la madre pubblica la sua lettera di coming out

La madre di Zeudi ha ascoltato Helena mettere in dubbio l'orientamento sessuale della figlia e ha deciso di intervenire supportando l'ex Miss Italia e difendendola dagli attacchi della modella. Poiché Helena è convinta che in realtà Zeudi abbia finto di avere un interesse per lei, la madre della gieffina più giovane ha pensato di pubblicare la lettera con cui Zeudi nel 2020 ha fatto coming out con lei.

Sui social, Maria Rosaria Marino, questo il nome della madre dell'ex Miss, ha postato una foto con il testo della lettera di Zeudi e ha aggiunto a corredo dello scatto una didascalia che la dice lunga su ciò che pensa di Helena e delle sue opinioni: "Mai invalidare la sessualità di una persona, mai! Neanche per gioco".

Sebbene la lettera non si legga per intero, in essa Zeudi, all'epoca appena diciottenne, si dichiara "libera" di esprimere finalmente sé stessa e dire alla madre una verità che ha sempre saputo: "Ho atteso tanto perché ero molto insicura di questa cosa e non riuscivo ad accettarmi".

