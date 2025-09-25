Grande Fratello, Alfonso D'Apice svela un aneddoto sul reality e poi dichiara: "Rosario a Uomini e Donne? Ecco cosa penso"

News VIP

Alfonso D'Apice a ruota libera sul Grande Fratello e Temptation Island: ecco cosa ha rivelato l'ex gieffino sul reality show di Canale 5 e sui protagonisti dell'ultima edizione del docu-reality delle tentazioni.

Alfonso D'Apice è stato uno dei concorrenti più chiacchierati dell'ultima edizione del Grande Fratello, che ha visto trionfare Jessica Morlacchi. Ospite a Casa Lollo, il fidanzato di Chiara Cainelli ha ricordato la sua turbolenta esperienza nella Casa più spiata d'Italia e commentato le dinamiche della 13esima edizione di Temptation Island.

La confessione di Alfonso D'Apice sul Gf

Lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della 19esima edizione del Grande Fratello. Un'edizione speciale che segnerà un vero e proprio ritorno alle origini e che vedrà alla conduzione Simona Ventura. Ad accompagnare la conduttrice in questa nuova avventura televisiva ci saranno tre opinionisti d'eccezione: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi.

Nell'attesa, un ex discusso protagonista di Temptation Island ha rilasciato un'intervista in cui è tornato a parlare del suo percorso al Gf. Stiamo parlando di Alfonso D'Apice che, ospite nell'ultima puntata di Casa Lollo, ha colto l'occasione per lanciare una velenosa frecciatina ad alcuni ex concorrenti e rivelato se gli piacerebbe ricoprire il ruolo di opinionista:

Ti svelo un aneddoto. Quando si firma il contratto sopra c'è scritto che sei un attore e quindi qualcuno si impegna proprio a fare l'attore (ride ndr). È una battuta per dire che dovrebbe essere un reality, ma qualcuno si impegna a fare l'attore. Io nella Casa sono stato me stesso sempre [...] Io opinionista? Non mi sono mai immaginato in quel ruolo anche perché non sono portato a commentare le cose che fanno gli altri. Se mi dovessero richiamare per entrare nella Casa oggi direi di no, non avrei neanche cose nuove da raccontare nello stesso programma. Magari dopo qualche anno ci sta richiamare vecchi personaggi. In quel caso puoi vedere un cambiamento.

Alfonso si sbilancia sui protagonisti di Temptation Island

Chiuso il capitolo Grande Fratello, Alfonso D'Apice ha parlato dell'ultima edizione di Temptation Island. L'ex gieffino ha commentato il famoso triangolo amoroso formato da Sarah Esposito, Valerio Ciaffaroni e la tentatrice Ary, la scelta di Rosario Guglielmi di salire sul trono di Uomini e Donne e ha escluso la possibilità di prendere nuovamente parte al docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia insieme alla sua amata Chiara Cainelli:

Io con Chiara non parteciperei, non avrebbe senso. Siamo molto complici. Ad oggi, quindi, sarebbe inutile partecipare. Non ho seguito bene il percorso di Sarah, Ary e Valerio. Basandomi sull'esperienza che ho fatto io, però, posso dire che alla fine siamo ragazzi quindi ci sta fare cose giuste, cose sbagliate, cose di cui ti penti. Li comprendo e non giudico. Rosario sul trono? Se sei innamorato di una ragazza, non riesci ad accettare una proposta del genere. Ci vuole tempo.

