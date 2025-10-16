Grande Fratello, Francesca e Grazia ai ferri corti: "Non ci prendiamo, non ci posso far niente" (VIDEO)

News VIP

Tensione nella Casa del Grande Fratello tra Grazia Kendi e Francesca Carrara: le due concorrenti della 19esima edizione del reality show di Canale 5 sembrano non riuscire a trovare un punto d'incontro.

La quarta puntata della 19esima edizione del Grande Fratello andrà in onda lunedì 20 ottobre 2025 su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa più spiata d'Italia, le due concorrenti Francesca Carrara e Grazia Kendi sembrano essere arrivate veramente ai ferri corti.

Francesca Carrara e Grazia Kendi sempre più distanti

Lunedì 20 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello condotto da Simona Ventura. Quattro i concorrenti al televoto, e che quindi rischiano di dover abbandonare definitivamente la Casa: Francesco Rana, Bena, Giulia Soponariu e Grazia Kendi. Chi uscirà?

Intanto nella Casa più spiata d'Italia, durante un gioco, in molti hanno indicato Grazia come la concorrente che si nasconde, che piange e si arrabbia. "Non riesco a farmi capire" ha dichiarato la gieffina, che si è poi sbilanciata sul rapporto, quasi inesistente, con Francesca Carrara. Parlando con Donatella Mercoledisanto, Grazia si è infatti lamentata del comportamento assunto dalla mamma di Simone De Bianchi nei suoi confronti e delle continue critiche:

Leggi anche Domenico D’Alterio non vuole allontanarsi da Benedetta Stocchi

L'hai visto anche tu che la situazione è palese. Lei ha detto che non si fida di me perché durante la prima prova vi ho abbandonati, ha detto quella frase per mettermi in cattiva luce? [...] Io spero che fuori vedano, spero di non uscire perché deve uscire la verità sulle cose. Conterò sempre fino a 57...per fortuna che ci sei te...

Francesca e Grazia tra critiche e verità scomode

Dopo Grazia Kendi, anche Francesca Carrara si è lasciata andare a uno sfogo con Flaminia Romoli e Ivana Castorina in cui ha parlato dei vari scontri avuti nella Casa del Grande Fratello con la gieffina. "Io e Grazia non ci prendiamo, non ci posso far niente" ha spiegato la donna "Mi è già capitato con delle persone nel mio passato, magari diventa la mia migliore amica, ma adesso non è così".

Dopo aver ascoltato lo sfogo della mamma di Simone De Bianchi, le due nuove concorrenti del reality show hanno concordato su una cosa: non si può avere un buon rapporto con tutti. Secondo Ivana, la cosa migliore a volte è lasciar correre per riuscire a trovare un punto d'incontro e convivere serenamente. Francesca e Grazia riusciranno mai a chiarirsi? Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda lunedì 20 ottobre alle 21.40 circa su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.