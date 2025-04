Grande Fratello, finalista dell'ultima edizione nel cast di Tale e Quale Show? Le ultime indiscrezioni

News VIP

La giovane protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, Zeudi Di Palma, sarebbe molto vicina a entrare nel cast di Tale e Quale Show, il talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

Fervono i preparativi per Tale e Quale Show, il talent show di Rai1 condotto da Carlo Conti. Stando alle ultime indiscrezioni, il conduttore sarebbe pronto ad accogliere nel cast anche Zeudi Di Palma, ex Miss Italia e protagonista indiscussa della 18esima edizione del Grande Fratello.

Zeudi Di Palma: dal Gf a Tale e Quale Show?

Zeudi Di Palma è stata tra le concorrenti più divisive e chiacchierate dell'ultima edizione del Grande Fratello, che ha visto trionfare a sorpresa Jessica Morlacchi. Dopo aver conquistato il pubblico con la sua partecipazione al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, dove ha ottenuto un grandissimo seguito e si è classificata quinta, l'ex Miss Italia sembra già pronta per una nuova esperienza televisiva.

Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Amedeo Venza, l'ex gieffina Zeudi sarebbe in trattativa con la produzione di Tale e Quale Show per entrare a far parte del cast della prossima edizione. L’accordo, sempre stando alle fonti, sarebbe alle battute finali. "Avete nostalgia di Zeudi?" ha scritto l'esperto di gossip sui social, attirando l'attenzione dei numerosi fan della modella e del Gf "Presto potrete rivederla a Tale e Quale Show. È in corso una trattativa serratissima! Non chiedetele nulla perché non potrà dire niente! Al massimo smentirà ma la realtà è questa! È vicina ad un accordo!".

Una sfida tutta nuova per la Di Palma. Se le voci dovessero trovare conferma, infatti, per l'ex Miss Italia sarebbe una bellissima occasione per mettersi alla prova in un contesto completamente diverso e per far conoscere al grande pubblico anche il suo talento. Staremo a vedere!

Lorenzo Spolverato ripensa a Shaila Gatta

Il Grande Fratello è finito ormai da diverse settimane, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro dell'attezione mediatica. Se Zeudi Di Palma è finita al centro del gossip per la sua possibile partecipazione a Tale e Quale Show, Lorenzo Spolverato continua a far parlare di sè per la fine della relazione con Shaila Gatta.

Al contrario della ballerina, che sembra aver messo un punto definitivo alla relazione nata nella Casa del Gf, il primo finalista della 18esima edizione del reality show ha confessato di essere ancora innamorato e di volerla riconquistare. Intervistato dal settimanale Chi, Spolverato ha anche colto l'occasione per replicare alle critiche ricevute per il suo atteggiamento decisamente sopra le righe, rivelando di aver cercato Shaila tante volte dopo la finale, ma di non aver mai ricevuto risposta:

Siamo un po’ tutti cattivi in una storia raccontata male. È vero anche che sono stato richiamato più volte, ma non sempre si è pronti, vivere dentro a una Casa per così tanto tempo, vivere un amore non accettato da tutti, c’è un contesto che ti porta a eccedere. Ho chiesto scusa sempre, non ho mai fatto e voluto fare del male a nessuno. Shaila è una persona molto importante. Per quello che c’è stato e che vorrei recuperare, vorrei un confronto.

