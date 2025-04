Grande Fratello, ex Vippone confessa: "La tv di oggi è veramente triste, salvo solo Stefano De Martino"

News VIP

L'ex concorrente della seconda edizione Vip del Grande Fratello, Marco Predolin, ha ripercorso la sua carriera e commentato la televisione di oggi, accusandola di essere "triste" e senza idee nuove e originali.

Un ex concorrente della seconda edizione Vip del Grande Fratello ha duramente criticato la tv di oggi. Stiamo parlando di Marco Predolin, che in una nuova intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato della sua partecipazione ai vari reality show e speso parole di stima nei confronti di Stefano De Martino.

Le critiche di Marco Predolin

Marco Predolin ha rilasciato una nuova intervista al Corriere della Sera in cui ha fatto un bilancio della sua lunga una carriera partita con la gavetta in radio e proseguita con popolari programmi televisivi. Il conduttore, che raggiunse l'apice negli anni Ottanta con la conduzione di programmi come M’ama non m’ama e Il gioco delle coppie, ha ricordato anche le sue ultime esperienze al Grande Fratello e L'Isola dei Famosi. Esperienze che non ha nascosto di aver fatto solo per un ritorno economico:

Oggi ho chiuso. Avevo fatto La talpa come possibilità di rilancio, Grande Fratello e Isola per denaro: mi offri dei soldi per farmi vedere mentre mi calo le braghe e mentre muoio di fame? Ok, ci vado. Per me i reality sono stati un bancomat.

Dopo aver rivelato di aver partecipato ai reality show solo ed esclusivamente per un ritorno economico, Predolin ha criticato duramente i programmi di oggi. "Mi fa schifo" ha affermato senza mezzi termini il conduttore, che ha accusato la tv di essere triste, con idee poco chiare e confuse. L'unica persona che, al momento, salva e apprezza? Il giovane conduttore Stefano De Martino, per il quale ha speso parole di grande stima:

Non puoi prendere un'opinionista come Vladimir Luxuria, niente contro di lei, e metterla come presentatrice in prima serata. Infatti all’Isola dei Famosi è durata un anno. Adesso si sono inventati Veronica Gentili, ma è una giornalista, che senso ha. La tv è veramente triste, i pomeriggi sono tutti uguali, la sera i talk tutti identici, il varietà senza autori: poche idee e confuse. Stefano ha pathos, buca il video, mi piace, merita il ruolo che ha. Tutti pensavano che i pacchi naufragassero, invece ce l’ha fatta, è un tipo simpatico.

Alfonso Signorini si prende una pausa dal Gf

Salvo imprevisti dell'ultimo minuto, il Grande Fratello tornerà in onda a settembre su Canale 5. Ma chi ci sarà al timone della prossima edizione? Il giorno della finale, Alfonso Signorini aveva salutato il pubblico e ringraziato le sue compagne di viaggio, Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli, senza però fornire indizi sul suo futuro.

La data della presentazione dei palinsesti televisivi Mediaset è prevista per luglio, ma al momento non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale sul suo prossimo progetto. A far luce sulla situazione ci ha pensato lo stesso Signorini che, in una recente intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato con grande sincerità del suo stato d’animo e della necessità di staccare la spina dopo ben sei lunghi mesi di diretta:

Il fatto che non ho dato il mio appuntamento a settembre non è stata una dimenticanza. So pesare le parole. Francamente, ora ho bisogno di staccare la spina. Non voglio pensare al futuro e a quello che devo fare, non voglio pensare al lavoro. L’impegno è stato tanto, più del solito. Questo non vuol dire che non farò più il programma o che sparisco dalla tv.

