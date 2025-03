Grande Fratello, Federico Chimirri torna sui social dopo l'eliminazione: le confessioni sui concorrenti

News VIP

Federico Chimirri è stato costretto a lasciare definitivamente la Casa del Grande Fratello a poche settimane dalla finale: ecco le prime dichiarazioni sui social dell'ex concorrente dell'attuale edizione del reality show di Canale 5.

Federico Chimirri è stato eliminato definitivamente dal gioco durante l'ultima puntata del Grande Fratello. A distanza di pochi giorni dalla sua uscita di scena, lo chef e deejay ha deciso di tornare sui social per ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto durante la sua permanenza nella Casa più spiata d'Italia.

Le dichiarazioni social di Federico Chimirri

L'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda giovedì 6 marzo 2025, ha visto l'eliminazione di Federico Chimirri. Il giovane concorrente è stato il meno votato dal pubblico ed è stato costretto ad abbandonare definitivamente il reality show condotto da Alfonso Signorini a poche settimane dalla finalissima.

Un vero peccato per le dinamiche del programma, visto che Federico ha dimostrato di essere un protagonista molto schietto e sincero. Il ragazzo non si è risparmiato, anzi, non ha mancato di sottolineare la falsità dei comportamenti di alcuni dei concorrenti come Shaila Gatta e Chiara Cainelli. A distanza di qualche ora dalla sua eliminazione, lo chef è tornato sui social per fare un bilancio dell'esperienza vissuta nella Casa più spiata d'Italia: "È stata un’esperienza incredibile, intensa e ricca di emozioni. Sono profondamente grato per tutto l’affetto che mi state dimostrando e per il sostegno che mi avete dato".

Federico ha poi parlato dei rapporti nati nella Casa con gli altri protagonisti del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, svelando i nomi di quelli con cui spera che l'amicizia prosegua anche lontano dalle telecamere. L'ex gieffino ha menzionato anche i concorrenti con cui si è scontrato nella Casa. Nei loro confronti è stato però più diplomatico:

Dentro quella casa ho condiviso momenti unici con persone straordinarie. Alcuni come Helena Prestes, Javier Martinez, Amanda Lecciso, Stefania Orlando, Iago Garcia, Mattia Fumagalli, Maxime Mbanda e Maria Teresa Ruta sono diventati una vera famiglia per me, legami che porterò oltre quelle mura. Ma anche con chi ho avuto meno interazione o con cui ci sono stati contrasti ho vissuto un’esperienza intensa e irripetibile. Perché la verità è che il Grande Fratello è il più grande e il più bell’esperimento sociale, in cui ognuno di noi mostra il meglio e il peggio di sé. E alla fine, al di là delle dinamiche e delle differenze, resta il rispetto per chi ha condiviso con me questo pezzo di strada. Spero di aver lasciato in voi un bel ricordo, così come il Grande Fratello lo ha lasciato a me. Adesso torno alla mia musica e ai miei piatti, pronto a continuare il mio viaggio insieme a voi. Vi voglio bene.

La terza finalista del Gf sarà Zeudi Di Palma?

Si avvicina la finale del Grande Fratello. L'ultima puntata del reality show di Alfonso Signorini andrà in onda il prossimo 31 marzo 2025 e vedrà la proclamazione del vincitore assoluto di questa lunghissima e discussa edizione. Al momento, gli unici finalisti sono Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi.

Ricordiamo che il prossimo televoto non decreterà l'eliminazione di una concorrente, ma la proclamazione del terzo finalista del Gf. Un televoto tutto al femminile. In nomination, infatti, ci sono Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli, Stefania Orlando, Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti. Chi, riuscirà a conquistare un posto in finalissima?

Considerando le percentuali, la più votata è Zeudi, entrata in punta di piedi nella puntata di lunedì 2 dicembre 2024. L'ex Miss Italia può contare, ad oggi, il fandom più numeroso di tutti e sono proprio i suoi sostenitori a determinare quelli delle ultime settimane. Trionferà lei? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata, che andrà in onda il prossimo lunedì 10 marzo 2025 in prima serata su Canale 5.

