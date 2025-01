Grande Fratello, scatta il bacio tra Zeudi e Javier, l'ex Miss è ora sotto accusa

News VIP

Nuovo colpo di scena nella Casa del Grande Fratello: nella notte appena trascorsa, Zeudi di Palma e Javier Martinez, si sono baciati.

Nuovo colpo di scena al Grande Fratello: nella notte appena trascorsa, Zeudi Di Palma e Javier Martinez si sono lasciati andare a un bacio. I due si erano avvicinati sempre di più nelle ultime settimane, ma fino a poco tempo fa l’ex Miss Italia dichiarava di provare un interesse per Helena Prestes. Quest’ultima, nel frattempo, non ha preso bene la situazione, accusando Zeudi di aver giocato d’astuzia e di essersi approfittata di lei.

Grande Fratello: arriva il bacio tra Zeudi e Javier, la Di Palma sotto accusa

Dopo giorni di complicità sospetta, abbracci e sguardi intensi, il bacio tanto atteso è finalmente arrivato. Durante una lunga chiacchierata notturna, i due si sono ritrovati viso a viso, scambiandosi parole e gesti affettuosi. Tuttavia, il loro atteggiamento nelle ore precedenti raccontava una storia diversa: Zeudi si diceva ancora turbata per il rapporto con Helena, sentendosi non ricambiata, mentre Javier aveva dedicato il suo tempo proprio alla modella, standole accanto in un momento delicato. Poi, improvvisamente, tutto è cambiato.

Il momento di vicinanza tra i due gieffini si è concretizzato con un bacio breve ma carico di significato. È stato Javier a prendere l’iniziativa, avvicinandosi sempre di più dopo una serie di baci affettuosi sul viso. Zeudi si è lasciata andare per qualche istante, stringendosi a lui, ma poco dopo si è allontanata, come se si fosse resa conto di aver oltrepassato un limite. Javier, vedendola scappare via, ha sorriso, quasi divertito. Zeudi e Javier erano stati visti più volte insieme in atteggiamenti intimi, sdraiati nello stesso letto, mano nella mano e abbracciati, lasciando intendere che tra loro ci fosse molto più di una semplice amicizia.

Sui social, in particolare su X, i video del bacio sono diventati virali e impazza l'hashtag #fuorizeudi. Il motivo? Gli utenti accusano la 23enne di essere stata subdola e falsa nei confronti di Helena alla quale non ha dimostrato rispetto e sincerità. Zeudi ha sempre sostenuto di essere infatuata di Helena, eppure, dopo l'ultima puntata in cui la modella brasiliana le ha fatto presente di non fidarsi più di lei proprio in seguito all'atteggiamento ambiguo che stava avendo con Javier, dopo nemmeno 24ore, l'ex Miss Italia lo ha baciato, non comportandosi certo come un'amica leale.

