Grande Fratello, Federica Petagna sbotta e rivela perché ha deciso di baciare Alfonso D'Apice nella Casa (VIDEO)

Caos al Grande Fratello tra Federica Petagna, Alfonso D'Apice e il tentatore Stefano Tediosi. La rivelazione del giovane campano sul bacio nascosto con la sua ex fidanzata ha letteralmente stravolto gli equilibri nella Casa.

Il bacio nascosto tra Federica Petagna e Alfonso D'Apice continua a essere argomento di discussione sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. A cercare di far luce sulla situazione ci ha pensato la giovane campana, che ha sbottato e spiegato il reale motivo che l'ha spinta a lasciarsi andare con il suo ex fidanzato.

La verità di Federica sul bacio con Alfonso

Nella Casa delGrande Fratello sono emerse nuove rivelazioni scottanti. A raccontare come sono andate le cose negli ultimi giorni è stato Alfonso D'Apice, il quale ha svelato a Jessica Morlacchi di aver baciato Federica Petagna prima dell’ingresso del tentatore Stefano Tediosi.

La rivelazione di Alfonso, ovviamente, ha spiazzato tutti i concorrenti e provocato la dura reazione di Federica. Infastidita dai pettegolezzi e delusa dal comportamento del suo ex fidanzato, infatti, la protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island ha deciso di affrontarlo e chiarire una volta per tutte la sua posizione:

Pensavo che almeno tu ti salvavi, credevi di aver fatto la cosa giusta? Sono sempre più convinta che devo stare da sola nella mia vita. Tutti questi comportamenti io non li avrei mai avuti, quindi forse è meglio che me ne sto sola io. Poteva restare semplicemente una cosa nostra. Prima lo vai a dire in giro, poi vieni da me a dirmi che l’hai detto e vuoi sapere il mio parere. Ero l’unica che non lo sapeva, il tuo parlare di questo e non con me non ti fa uomo. Non ho più niente da dirti io. Dopo il bacio ti ho detto due cose, la prima ce ne pentiremo, la seconda il mio pensiero non cambia.

Dopo aver ascoltato il duro sfogo di Federica, Alfonso ha cercato giustificarsi, ma invano. Non contenta, la giovane concorrente del reality show di Canale 5 ha deciso di affrontare anche Stefano, che non ha nascosto la sua delusione e dispiacere per quanto appreso da Jessica Morlacchi. La Petagna gli ha spiegato i motivi che l'hanno spinta a baciare il suo ex fidanzato, ma il tentatore è rimasto fermo sulla sua posizione:

Mi hai fatto sentire sbagliato in quello che facevo e poi… è assurdo. Quando io l’ho sentito, sono ancora scioccato. Cosa aspettavi a dirmelo? Preferivi farmelo vedere mentre io nella testa ero tranquillo e sereno? Sicuramente non hai dato valore alle cose che hai detto. Cerco di darti la parte migliore di me, ma non sarò mai o uno o l’altro. A me hanno detto che c’è stato un grande riavvicinamento. Era l’ultima cosa che pensavo, per me era una cosa impossibile. Avrei messo la mano sul fuoco.

La delusione di Federica

Momento di grande confusione per Federica Petagna, che continua a essere combattuta tra Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi. Il comportamento assunto dal concorrente campano nella Casa del Grande Fratello, però, ha spiazzato e infastidito la giovane gieffina, che ha richiesto una serie di confronti. L'ultimo con Jessica Morlacchi. A proposito del bacio nascosto scattato sotto le coperte, Federica ha rivelato il reale motivo che l'ha spinta a lasciarsi andare con il suo ex fidanzato:

Il bacio c’è stato perché non è una persona indifferente, mi sono fatta prendere da tante cose e il mio pensiero era che se le cose fossero andate diversamente tra noi non stavamo qua ed egoisticamente mi sono messa lì ed è scattato questo bacio, ho pensato a me perché volevo capire, facendo forse del male a due persone, ma volevo capire.

Cosa succederà ora tra i tre protagonisti dell'ultima stagione di Temptation Island? Ricordiamo che proprio Federica è al televoto e rischia seriamente l'eliminazione dal gioco. Il pubblico deciderà di salvarla? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera martedì 19 novembre alle 21.40 su Canale 5.

