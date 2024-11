Grande Fratello, Stefano scopre il bacio tra Alfonso e Federica: "Scioccato, lei mi ha detto che..." (VIDEO)

News VIP

Il triangolo amoroso formato da Federica Petagna, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi continua a far discutere. A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera su Canale 5, il tentatore di Temptation Island è venuto a sapere che tra i due ex innamorati è scattato un bel bacio nella Casa.

Scatta il bacio tra Alfonso e Federica: la reazione di Stefano

Alfonso D'Apice e Federica Petagna si sono baciati al Grande Fratello. A rivelarlo è stato il giovane campano che, parlando con la sua amica Jessica Morlacchi, le ha raccontato cosa è realmente successo tra loro prima dell'ingresso nella Casa di Stefano Tediosi. La rivelazione ha letteralmente spiazzato l'ex cantante dei Gazosa, che ha riferito tutto all'ex tentatore di Temptation Island.

"Io sono scioccato, Jessica mi ha detto di non fare macello, però ci rimarrei" ha confessato Stefano a Giglio "C'è da mettere insieme i pezzi del puzzle. Lei mi ha detto di fare domande dirette a Federica, ma mi ha assicurato che è successo". Visibilmente sconvolto, il nuovo concorrente del Gf ha poi continuato il suo sfogo parlando dei vari problemi di coppia di cui era a conoscenza tra Federica e Alfonso: "Se lei avesse avuto la possibilità di aprirsi di più con altre persone, questa situazione in cui sono sarebbe uscita prima, visto che la prima volta che ha avuto a che fare con persone che le hanno fatto aprire la mente si è lasciata".

Nel giro di poco la notizia del bacio è arrivata a tutti. Deluso e confuso, Stefano ha così deciso di confrontarsi prima con Federica e poi con gli uomini della Casa. Se da una parte si è chiesto perché Alfonso abbia dovuto parlarne, quando era una cosa che poteva restare benissimo dov'è accaduta, dall'altra ha ammesso che vorrebbe dalla ragazza solo trasparenza e onestà.

Federica affronta Jessica al Gf

Ma Jessica Morlacchi in tutta questa dinamica da che parte sta? L'amata concorrente del Grande Fratello sta cercando di mediare per far sì che la situazione tra i tre protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island si chiarisca in modo pacifico, ma non è ancora chiara la sua strategia visto che è stata proprio lei a spingere Alfonso D'Apice tra le braccia di Federica Petagna durante un suo momento di debolezza per poi riferire del bacio nascosto a Stefano Tediosi.

Infastidita dalla situazione che si è creata nella Casa del Gf, Federica ha poi deciso di affrontare Jessica. L'estetista le ha spiegato di essere consapevole del proprio errore, di aver sbagliato con entrambi i ragazzi, ma che non pensava minimamente che Alfonso avesse raccontato tutto ai suoi amici. Non solo. La campana ha spiegato che quel bacio le serviva per capire, ma se n'è pentita nel momento stesso: "A me non ha fatto piacere, ma non voglio ferire Alfonso".

Dopo aver ascoltato la versione della Petagna, la Morlacchi le ha consigliato di viversi questa esperienza nel reality show come un'opportunità per scoprire la propria personalità, ma sempre con estrema libertà. Federica seguirà i suoi consigli? Ricordiamo che l'ex volto di Temptation Island è al televoto, e quindi rischia l'eliminazione, insieme a Lorenzo Spolverato, Amanda Lecciso e Luca Calvani. Chi uscirà? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda stasera martedì 19 novembre 2024 su Canale 5.

