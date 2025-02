Grande Fratello, San Valentino amaro e tutti contro tutti: Alfonso offende MariaVittoria, Helena e Shaila nuove scintille

News VIP

Al Grande Fratello, quella che doveva essere una cena romantica che doveva intrattenere e indolcire le quattro coppie della Casa, si è trasformata in una faida che ha accesso vecchie e nuove rivalità.

Grande Fratello, Alfonso a MariaVittoria: "Non abbaiare!", Shaila a Helena: " Sei tornata solo perché sei stata miracolata"

Ieri, Helena Prestes, Javier Martinez, MariaVittoria Minghetti, Tommaso Franchi, Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono stati invitati a trascorrere una serata nel tugurio in occasione di San Valentino. Trovandosi tutti a cena faccia a faccia, tuttavia, le tensioni tra le coppie sono emerse in poco tempo e hanno dato il via a scontri accesi.

Alfonso D’Apice, i cui comportamenti iniziano a preoccupare e i suoi attacchi stanno diventando sempre più aggressivi, ha iniziato a inveire contro MariaVittoria con cui da giorni i rapporti sono molto tesi. Il giovane campano ha definito la ragazza poco trasparente e la frase ha indispettito la Minghetti la quale ha risposto molto seccata. Questo ha dato il via ad un attacco sprositato di Alfonso che già nel corso dell'ultima puntata è stato messo sotto accusa sempre per una frase ("Ti faccio saltare" )contro MariaVittoria.

"Sei inacidita. Nun sto pazziann chiù, parla in italiano e non dire le brutte parole! Io valgo cento volte te. E non alzare la voce. Non abbaiare. Non ti rivolgere mai più così a me con queste parolacce. Sei una dottoressa fai la donna educata. Con me è guerra persa “.

Poco dopo, Lorenzo ha punzecchiato Javier e,l e loro rispettive compagne, Shaila e Helena sono tornate ad accendersi su vecchie questioni legate anche al gioco.

"Intanto tu sei stata eliminata e io no. Io sono devastata? E certo, sono qui da 5 mesi, tu sei uscita e hai avuto il tempo di fare i massaggi e di farti le unghie. Ma come vedi di hanno buttata fuori. Sei tornata solo perché sei stata miracolata dal Grande Fratello ti ha rivoluta per fare le dinamiche. Tu puoi anche vincere, ma hai già perso!” ha fatto presente l'ex velina, come riportato da Biccy.

"Sono uscita, ma sono anche rientrata! Secondo te perché sono tornata? Significa che qualcuno fuori mi ha rivoluto qui. E tesoro si vede che sei devastata. Pensa a te stessa, che sei volgare e nemmeno te ne accorgi. Vedrai quando uscirai da qui, capirai molte cose, ti accorgerai anche della tua storia con Lorenzo…“, ha quindi replicato Helena.

Ritrovarsi tutti a tavola e dover interagire per forza, ha riacceso gli animi tra i concorrenti che appaiano sempre più stanchi e provati dalle dinamiche che si sono create, nonostante manchi ancora più di un mese alla fine del programma.

