Grande Fratello, faccia a faccia tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta dopo la diretta: "Siamo molto forti"

News VIP

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono riuniti in Giardino subito dopo l'ultima diretta del Grande Fratello per discutere di quanto accaduto fra loro.

Nuovo confronto nella Casa del Grande Fratello tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Subito dopo l'ultima puntata, i due discussi concorrenti hanno deciso di confrontarsi per discutere di quanto accaduto fra loro negli ultimi giorni: dall'accesa lite scoppiata nella notte alla decisione di separarsi.

Shaila e Lorenzo a confronto

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, che ha visto l'eliminazione dal gioco della veterana Amanda Lecciso, Shaila Gatta ha deciso di mettere un punto alla sua turbolenta storia d'amore con Lorenzo Spolverato. "Per quanto lui per me sia una squadra, perché lo amo e perché l'amore non si dimentica, ho bisogno di ritagliarmi dei momenti per stargli lontano", ha spiegato l'ex velina di Striscia la Notizia scegliendo così l'amore per se stessa. Una scelta condivisa anche da Alfonso Signorini, che non ha perso occasione di riprendere e bacchettare il finalista per il comportamento irrispettoso e incivile assunto nella Casa.

A commentare quanto accaduto durante l'ultima puntata della trasmissione condotta da Signorini ci hanno pensato proprio Shaila e Lorenzo. I due concorrenti si sono resi protagonisti di un faccia a faccia in cui hanno cercato di risolvere e capire meglio la loro situazione. "Entrambi siamo molto forti, dobbiamo tirarci più pacche sulla spalla", ha esordito il modello milanese ammettendo che, nonostante la rottura, non ha mai smesso di sentirsi legato alla ballerina "Mi sento onorato di avere una squadra così, e che sei tu: una complicità così, con te".

Leggi anche Mariavittoria e Jessica si scontrano dopo le nomination: ecco perché

Dopo aver ascoltato le scuse del suo ormai ex fidanzato, la discussa concorrente campana ha ammesso che il sentimento da parte sua ancora c'è ed è forte: "L'amore e non è controllabile". Spolverato e la Gatta hanno poi concluso il loro confronto un lungo abbraccio. Riusciranno a ritrovarsi prima della finale del reality show di Canale 5 o la storia d'amore fra gli #Shailenzo è davvero finita?

Lorenzo al centro delle polemiche

La puntata di ieri del Grande Fratello è stata davvero tosta per Lorenzo Spolverato. Dopo essere stato bacchettato in diretta dal conduttore Alfonso Signorini e aver chiuso la storia d'amore con Shaila Gatta, il discusso modello milanese si è reso protagonista di un duro botta e risposta con Iago Garcia.

Alludendo all'accesa lite scoppiata nella notte al Gf con Shaila, Iago ha chiesto a Lorenzo come stesse andando il suo percorso nella Casa. Visibilmente infastidito, il primo finalista del reality show ha dichiarato: "Mi sono acceso e ho chiesto perdono". "E tu quando hai chiesto scusa? Non ti metti mai in discussione" ha poi domandato il modello all'attore spagnolo, intimandogli di imparare a guardarsi dentro. I due hanno continuato a discutere finchè Signorini ha chiesto all’ex concorrente di tornare in studio.

Ricordiamo che i concorrenti che sono finiti al televoto, e che quindi rischiano l'eliminazione dal gioco sono: Zeudi Di Palma (che possiede il bonus per rientrare in gioco), Chiara Cainelli, Helena Prestes, Mattia Fumagalli e Maria Teresa Ruta. Dopo Amanda Lecciso, chi sarà costretto/a ad abbandonare la Casa a poche settimane dalla Finale? L'appuntamento è per lunedì 3 marzo 2025 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.