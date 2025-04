Grande Fratello, Beatrice Luzzi confessa: "Non mi sono fatta influenzare dalle critiche dei fandom"

News VIP

L'opinionista Beatrice Luzzi fa un bilancio della sua ultima esperienza al Grande Fratello rivelando il suo reale pensiero su alcuni concorrenti: da Amanda Lecciso a Chiara Cainelli fino a Lorenzo Spolverato, Helena Prestes e Shaila Gatta.

La 18esima edizione del Grande Fratello si è conclusa da pochi giorni con la vittoria di Jessica Morlacchi. Una lunga edizione che ha fatto parecchio discutere, ma che è stata anche apprezzata per via delle due opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e dell'esperta dei social Rebecca Staffelli.

Le confessioni di Beatrice Luzzi dopo il Gf

Lunedì 31 marzo 2025 è calato il sipario sul Grande Fratello. A spegnere le luci della Casa più spiata d'Italia sono state Helena Prestes e Jessica Morlacchi, con quest'ultima che si è aggiudicata a sorpresa la vittoria. A commentare le dinamiche e i protagonisti della 18esima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini ci hanno pensato le due opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi che, in una nuova intervista rilasciata al settimanale Chi, hanno svelato quali sono stati i concorrenti che hanno più apprezzato.

Se la Buonamici ha commentato il discusso percorso di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, la Luzzi ci ha tenuto a chiarire la sua posizione, sottolineando di non essersi mai lasciata influenzare dall'entusiasmo o dalle critiche dei vari fandom. Parlando dei vari concorrenti, l'opinionista ha elogiato Amanda Lecciso e Chiara Cainelli:

Leggi anche Jessica Morlacchi a ruota libera su Zeudi Di Palma, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Nel corso di questi sei mesi ho apprezzato e criticato a seconda delle situazioni quasi tutti, cercando di criticarli nel momento in cui uscivano fuori dalle righe di un confronto civile e cercando di supportarlo o indirizzarli quando li ho visti fragili. Ho dato l’immunità in maniera eterogenea a tutti, ad Helena quando era in difficoltà, a Shaila, anche a Lorenzo, quando è stato colpito. Ad Amanda, a Luca. Non mi sono fatta influenzare dall’entusiasmo e dalle critiche dei fandom, pagando sulla mia pelle, ma era il mio dover tenere la linea dritta piuttosto che seguire la via più facile del sentire comune. A me è piaciuta molto Amanda per il suo stile molto civile, mi piace Chiara perché riesce ad argomentare con intelligenza, dicendo cose anche scomode senza mai arrivare a confronti violenti. Lorenzo? Lo trovo molto infantile. Shaila ed Helena? Sono delle predatrici.

Helena e Javier sempre più innamorati e felici

Jessica Morlacchi ha vinto l'ultima discussa edizione del Grande Fratello, ma la vera protagonista è stata Helena Prestes. Schietta, sincera e determinata. La modella brasiliana ha imposto la propria personalità sin da subito nella Casa, ha litigato praticamente con tutti i concorrenti per poi fare pace con alcuni, si è innamorata di Javier Martinez ed è arrivata in finale battendo al televoto la fortissima, in termini di fandom, Zeudi Di Palma.

Intervistata dal settimanale Chi subito dopo la finalissima, Helena ha fatto un bilancio della sua lunga e turbolenta esperienza nella Casa del Gf, ammettendo di aver trovato qualcosa che non aveva mai avuto dalla vita e rivelando di non essersi pentita per essersi mostrata per quello che è realmente, nel bene e nel male:

"Eravamo concorrenti, ma vivevamo tanto i momenti insieme, come i pranzi e le cene tutti a tavola. Avevo paura di queste cose perché ho avuto dei traumi in famiglia, però era la mia sfida più grande. Ho creato legami fortissimi e ora gli altri sono diventati la mia famiglia. Non sono pentita" ha confessato la Prestes, che nella Casa ha trovato il vero amore con Javier. Per la gioia di tutti i fan della coppia e al contrario di quello che molti pensavano, la storia d'amore tra i due ex concorrenti del reality show di Canale 5 prosegue a gonfie vele anche lontano dalle telecamere.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.