Grande Fratello, ex gieffino svela alcuni retroscena sulla sua partecipazione: "Non rinnego niente, ma..."

News VIP

L'ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, Lorenzo Battistello ricorda la sua esperienza nella Casa più spiata d'Italia e rivela: "Un Gf, a 51 anni, non lo rifarei perché so come funzionano certi meccanismi, ma Pechino Express sarebbe diverso".

Lorenzo Battistello è stato uno dei protagonisti della prima iconica edizione del Grande Fratello, che ha visto trionfare Cristina Plevani. Intervistato da Fanpage, l'ex concorrente ha ricordato la sua esperienza nella Casa di Cinecittà svelando alcuni retroscena inediti sulla sua partecipazione al reality show di Canale 5.

Le confessioni dell'ex gieffino Lorenzo Battistello

Sono passati 25 anni dalla prima edizione del Grande Fratello. Intervistato da Fanpage, l'ex concorrente Lorenzo Battistello, che in quell'anno rimase nella Casa di Cinecittà per ben 43 giorni ha deciso di rompere il silenzio e svelare alcuni retroscena inediti sulla sua prima esperienza televisiva, a partire dal compenso ottenuto per la sua partecipazione:

Noi della prima edizione fummo sfortunati. Se fossero esistiti i social, avremmo avuto centinaia di migliaia di follower. In proporzione al clamore di quel periodo, non ho incassato cifre enormi. Certo, senza il Gf forse non sarei riuscito ad aprire il mio primo ristorante a 30 anni. Una volta usciti dalla Casa, avevamo una sorta di esclusiva con Mediaset, ma non contratti veri e propri. Ho partecipato a tantissime puntate di Buona Domenica e ad altri programmi sempre con la modalità del gettone di presenza. Tranne che al Maurizio Costanzo Show, lì non pagavano. Invece, per la permanenza in casa ricevetti 100 mila lire al giorno in gettoni d’oro. I miei 43 giorni equivalgono ai sei mesi di oggi.

Leggi anche Il papà di Giglio sorprende su Lorenzo Spolverato

Dopo aver raccontato di essere stato travolto da una grande popolarità dopo il Gf, Lorenzo ha svelato il motivo che l'ha spinto ad allontanarsi dal mondo dello spettacolo. Nonostante ciò, però, l'ex volto storico del reality show di Canale 5 ha confessato di essere stato contattato per partecipare a Pechino Express:

Non rinnego niente, il Gf mi ha cambiato la vita. Ma appena spieghi che ti dà fastidio essere ancora associato a quel ragazzo ti accusano di sputare nel piatto dove hai mangiato. Non è così. Dico solo che la vita va avanti, si cresce e vorrei essere giudicato come professionista. Lasciai il mondo dello spettacolo perché mi resi conto che non ero portato per quel mestiere. L’anno scorso c’è stato un lieve contatto con Pechino Express. Mi sarebbe piaciuto partecipare. Un Gf, a 51 anni, non lo rifarei. So come funzionano certi meccanismi. Ma Pechino Express sarebbe diverso.

Cristina Plevani: dal Gf a L'Isola dei Famosi

A 25 anni dalla sua vittoria al Grande Fratello, Cristina Plevani è pronta a rimettersi in gioco e tornare in tv come naufraga ufficiale della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, che partirà ufficialmente domani sera su Canale 5. Ospite nell'ultima puntata di Verissimo, l'ex gieffina ha ricordato la sua esperienza nella Casa di Cinecittà, che è stata caratterizzata anche dalla relazione con Pietro Taricone, e ha svelato di essere pronta a partecipare al reality show condotto da Veronica Gentili:

Mi ritengo fortunata ad aver fatto la prima edizione del Gf, non cambierei nulla e sono felice di averla fatta con loro. Mi fa piacere essere la prima vincitrice del Gf. Io di affetto ne ho ricevuto tanto, sono fortunata. Adesso sto per partire per L'Isola, ma non voglio essere la "Cenerentola", voglio essere leggera. Sono emozionata, ma allo stesso tempo timorosa. Credo di essere la quota over e spero di essere anche quella simpatica.

Insieme a lei, sbarcheranno in Honduras: Antonella Mosetti, Loredana Cannata, Chiara Balistreri, Teresanna Pugliese, Camila Giorgi, Patrizia Rossetti, l’ex letterina Alessia Fabiani, Carly Tommasini, Angelo Famao, Omar Fantini, Mirko Frezza, Nunzio Stancampiano, Paolo Vallesi e l'ex Iena Dino Giarrusso, Mario Adinolfi, Spadino (volto di Italia Shore) e Lorenzo Tano (figlio di Rocco Siffredi e terzo classificato a Ballando con le Stelle 18). L'appuntamento con L'Isola è per domani, mercoledì 7 maggio 2025, in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.