Grande Fratello: "Lorenzo Spolverato fuori dalla Casa è completamente diverso", parla il papà di Giglio

Il padre di Giglio, Filippo Giglioli, ha rivelato di aver avuto modo di conoscere meglio Lorenzo Spolverato fuori dalla Casa del Grande Fratello e di aver scoperto una bellissima persona.

Lorenzo Spolverato è stato uno dei protagonisti indiscussi dell'ultima edizione del Grande Fratello. A commentare il suo percorso nella Casa ci ha pensato Filippo Giglioli che, ospite nella trasmissione radiofonica Non succederà più, ha elogiato il modello milanese e detto la sua anche sulla relazione tra Giglio e Yulia Bruschi.

Le parole del papà di Giglio su Yulia Bruschi e Lorenzo Spolverato

Il papà di Giglio ha rilasciato una lunga intervista a Radio Radio, nella trasmissione radiofonica Non succederà più di Giada Di Miceli, in cui ha raccontato come procede la storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello tra il figlio e Yulia Bruschi. Al contrario di quello che uno poteva pensare all'inizio, le cose tra i due ex concorrenti dell'ultima edizione del reality show di Canale 5 sembrano procedere al meglio:

Direi che stanno durando anche fuori. Io pensavo fosse una cosa così e invece stanno durando. Ma sai in televisione tu pensi che sia tutto farlocco e invece poi alla fine non è così. Pensi che siano situazioni create e invece non lo sono. Yulia l’ho conosciuta ed è una ragazza normale, bella, simpatichina, giusta, non invasiva. Li vedo affiatati. Per ora è tutto cuoricini, penso sia normale è all’inizio.

Dopo aver detto la sua sulla relazione tra Giglio e Yulia, il signor Filippo Giglioli ha rivelato di aver conosciuto qualche altro ex protagonista dell'ultima edizione del Gf, da Stefano Tediosi e Federica Petagna, a Micheal Castorino e Lorenzo Spolverato. A tal proposito, il papà di Giglio ha speso solo parole piene di affetto e stima nei confronti del finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini:

Lorenzo è in formissima, un ragazzo bellissimo e carico. Aveva voglia di svagarsi anche lui, gli faccio i complimenti perché è diverso rispetto a quello che abbiamo visto. Lo vedevamo sempre arrabbiato, psicopatico dentro la Casa e invece è divertente, abbiamo riso per due giorni. Un ragazzo fantastico. Lui è stato molto criticato e invece direi che è molto spensierato, di compagnia, divertente. Stava a casa mia a pranzo e si è alzato a sparecchiare, al pubblico è arrivata solo la parte brutta invece ha delle parti molto belle.

Lorenzo Spolverato: dal Gf a L'Isola dei Famosi?

Stando alle parole di Filippo Giglioli, Lorenzo Spolverato fuori dalla Casa del Grande Fratello sarebbe una persona completamente diversa, migliore. Il suo è stato, infatti, un percorso davvero ricco di critiche e polemiche sia per il suo atteggiamento decisamente sopra le righe, che ha costretto a intervenire più volte Alfonso Signorini e la produzione del programma, sia per la turbolenta storia d'amore con Shaila Gatta. Relazione che si è conclusa inaspettatamente il giorno della finale per volere dell'ex velina di Striscia la Notizia.

A proposito della discussa rottura tra Spolverato e Shaila, il papà di Giglio ha rivelato di non aver affrontato il discorso con il diretto interessato. "Io non gli ho chiesto nulla a tal proposito, non l’ho visto sofferente perché abbiamo fatto 2 giorni di feste quindi ci siamo divertiti" ha dichiarato Filippo, che ha poi parlato di una possibile partecipazione del modello milanese a L'Isola dei Famosi: "Lui è bello come il sole, conosce e conoscerà tante ragazze ma anche prima. Non so se potrà fare parte del cast de L’Isola dei Famosi, non so ma penso che si riscatterebbe alla grande".

La produzione de L'Isola dei Famosi, che quest'anno vedrà al timone per la prima volta la giornalista Veronica Gentili, prenderà in considerazione questa possibilità? Pensandoci bene, sarebbe un bel colpaccio per il reality show di Canale 5 avere nel cast un personaggio così divisivo come Lorenzo.

