Grande Fratello, ex gieffino scrive ad Ascanio Pacelli prima dell'inizio del reality: "Finalmente un opinionista che..."

Eleonora Gasparini

L'ex gieffino Lorenzo Battistello commenta la partecipazione di Ascanio Pacelli alla nuova edizione del Grande Fratello, dove ricoprirà il ruolo di opinionista insieme a Floriana Secondi e Cristina Plevani.

Grande Fratello, ex gieffino scrive ad Ascanio Pacelli prima dell'inizio del reality: "Finalmente un opinionista che..."

La nuova edizione del Grande Fratello è ormai alle porte. Al timone per la prima volta Simona Ventura, che sarà accompagnata in questa avventura televisiva da tre opinionisti d'eccezione, tutti ex storici protagonisti del reality show: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi.

Ascanio opinionista del Gf: la reazione social di Lorenzo Battistello

L'attesa è quasi finita. Lunedì 29 settembre 2025 andrà in onda su Canale 5 la prima puntata della nuova e attesissima edizione del Grande Fratello. Un'edizione davvero speciale, che segnerà un vero e proprio ritorno alle origini. Come già anticipato dalla conduttrice Simona Ventura, infatti, che il cast sarà formato da personaggi sconosciuti, non ci saranno ripescaggi o ingressi a sorpresa e verrà data maggior attenzione alle storie dei protagonisti.

Accanto alla Ventura, ci saranno in studio i commentatori, ovvero tre concorrenti storici del popolare reality show di Canale 5. Si tratta di Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, che avranno il compito di commentare i protagonisti e le dinamiche del gioco. A dire la sua è arrivato Lorenzo Battistello che, a pochi giorni dall'inizio del programma, ha deciso di intervenire sui social e dedicare un post al marito di Katia Pedrotti.

La dedica social di Lorenzo Battistello ad Ascanio

Ascanio Pacelli sarà uno degli opinionisti della nuova edizione del Grande Fratello, la prima condotta da Simona Ventura. L'ex amato concorrente del reality show di Canale 5 farà parte di un gruppo composto da tre ex protagonisti storici, scelti per commentare quanto accadrà all’interno della Casa più spiata d'Italia.

A commentare la sua partecipazione ci ha pensato un ex concorrente della prima iconica edizione del Gf, che ha visto trionfare Cristina Plevani. Stiamo parlando di Lorenzo Battistello, che ha pubblicato un post sui social in cui ha elogiato Ascanio e allo stesso tempo lanciato una velata frecciatina alle altre due opinioniste:

Complimenti ad Ascanio Pacelli, finalmente un opinionista che sa che il vero slow-cooking non è solo aspettare le nomination ma il brisket che fuma 12 ore. Un contorno neutro e una salsa buzzurra sopra le righe che rischia di coprire il sapore della carne. Ma d’altronde non tutti PitMaster sanno creare i giusti accostamenti specialmente quando il boss impone di finire la salsa sullo scaffale prima di ordinarne della nuova. In bocca al lupo Ascanio: che il GF sia un BBQ perfetto, crosta fuori e cuore morbido dentro.

Eleonora Gasparini
