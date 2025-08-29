Grande Fratello, ex gieffina fuori dal cast di Tale e Quale Show: "Ecco perché mi hanno scartata"

News VIP

La "soubrettina" Lisa Fusco scartata dalla nuova edizione di Tale e Quale Show: ecco cosa ha raccontato l'ex concorrente della versione Vip del Grande Fratello.

La nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura partirà a fine settembre su Canale 5. Nell'attesa, l'ex gieffina Lisa Fusco ha rilasciato una lunga intervista in cui ha duramente criticato il trattamento ricevuto da Tale e Quale Show, il popolare talent show di Rai1 condotto da Carlo Conti.

Lisa Fusco smaschera Tale e Quale Show

Cresce l'attesa per la nuova edizione del Grande Fratello che, stando alle ultime indiscrezioni, sarà un ritorno alle origini. La produzione del reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura, infatti, avrebbe deciso di rimettere al centro il vero spirito del programma, con regole più rigide e meno aperture verso il mondo social. Ma chi saranno i concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà?

In attesa di scoprire da chi sarà formato il cast del Gf, Lisa Fusco ha rilasciato un'intervista a Fanpage in cui si è raccontata e puntato il dito contro il sistema televisivo. "Sono stanca di stare zitta" ha dichiarato la "soubrettina" campana che, senza troppi giri di parole e mezzi termini, ha rivelato di essere stata scartata dal cast di Tale e Quale Show per via della su forma fisica:

Sono andata al provino di Tale e Quale Show il 12 giugno 2025 e non sono stata presa perché avevo qualche chilo in più. Non mi è chiaro se in quel programma dovevo fare le imitazioni oppure la modella. È la quarta volta che faccio questo provino. Oggi tutti parlano di body positivity e inclusività, poi ti scartano per qualche chilo in più. Questa è discriminazione. Ho avuto pure l’applauso finale al provino. Ho portato Milva, Marilyn Monroe, Angela Luce. Io nasco come cantante di piano bar, sono più cantante di tante persone che vanno lì, sono intonata. Non mi bocci per questo, mi bocci perché ho qualche chilo in più. Ho speso soldi, un pomeriggio intero e dieci giorni di prove con il coach Lino Barberi per prepararmi. Sono una professionista. La televisione deve smettere di prendere per il c**o i professionisti, di far perdere tempo e denaro. Ho pianto non perché non mi avevano preso, ma perché mi hanno detto “Sei grassa”. Ho pianto, lo confesso. Me la sono presa con me stessa, pensavo fosse colpa mia.

Le parole di Lisa Fusco su Barbara D'Urso

Dopo aver parlato del trattamento ricevuto da Tale e Quale Show, Lisa Fusco ha fatto un bilancio della sua carriera televisiva e ricordato il famoso incidente della spaccata: "Dopo quella caduta, sono stata chiamata da tutte le emittenti nazionali. Se sapevo che cadere mi dava così tanto successo, avrei fatto prima una spaccata finta. Invece mi sono fatta male davvero". Durante l'intervista, l'ex volto del Grande Fratello ha poi commentato il ritorno sul piccolo schermo di Barbara D’Urso:

Mi farebbe piacere rivederla. È una professionista che sa fare il suo lavoro. Ha tenuto davanti allo schermo molte persone nei pomeriggi, era diventato un appuntamento fisso come una telenovela.

