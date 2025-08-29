Grande Fratello, Maria Monsé e la figlia contro Pamela Petrarolo: "Per un po’ di notorietà è capace di tutto

News VIP

Ex gieffine all’attacco: Maria Monsé e Perla Maria affondano Pamela Petrarolo

Pamela Petrarolo continua a far discutere anche dopo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia. L’ex volto di “Non è la Rai”, che presto rivedremo tra le protagoniste femminili della prossima edizione di “Tale e Quale Show” condotto da Carlo Conti, è tornata al centro del gossip per un acceso botta e risposta.

Grande Fratello, "Pamela Petrarolo nascondeva fame di notorietà", le parole delle Monsè

Durante il Grande Fratello, Maria Monsé e sua figlia Perla Maria Paravia avevano già espresso più volte la loro forte antipatia nei suoi confronti, tirando in ballo anche episodi di vita privata che nulla avevano a che fare con il reality. Una frattura mai sanata, che si è riaccesa dopo lo scontro fra Pamela e Jessica Morlacchi, ex coinquilina nell'ultima edizione del reality show targato Mediaset.

Le due ex gieffine hanno voluto ribadire ancora una volta la loro posizione, pubblicando un video su TikTok in cui accusano la Petrarolo di essere pronta a tutto pur di rimanere al centro dell’attenzione.

Le parole di Maria e Perla non lasciano spazio a interpretazioni:

“Amici! Dopo tutti i rumor di questi ultimi giorni che stanno girando una continuazione, abbiamo ancora una volta la dimostrazione che le Monsé avevano ragione! Infatti amici, le Monsé sono avanti perché tutti quei confronti che ci siamo fatte non era per raccontare i soliti pettegolezzi, ma era per dire la pura verità! Ovviamente amici l’avrete capito, sto parlando della mia vecchia, cara conoscenza di Non è la Rai, perché finalmente amici, in questi ultimi giorni, proprio tante persone finalmente hanno capito lei chi è veramente, che tra le altre cose, dietro quella maschera dell’amicizia che tanto utilizzava il GF, o meno, ma con tutti gli altri sì, lei nascondeva fame di notorietà!”.

E ancora:

“E infatti amici, se ci pensate, appena uscita dal GF dice, ‘ma che mi invento che finalmente si parla di me dopo anni e anni’ e quindi ha fatto questa specie di podcast, ma in questo podcast va solo a parlare o male delle persone o cercare di far parlare male e di andarsi a mettere contro gli amici! Perché ovviamente questa persona, per un po’ di notorietà, è capace di fare di tutto! E noi amici siamo state le sue prime vittime, infatti, perché lei che davanti a noi faceva tutta la buona e la carina, dietro a me diceva che era una finta ingenua! E invece a me addirittura che non mi conosceva! Vabbè lì sono state le comiche che l’avevo vista una volta e meno male che avevamo tutti i messaggi! E quindi amici, per concludere, così come ho scritto in uno dei miei libri, la vita è una questione di verità!”.

Un duro attacco che riaccende vecchie tensioni mai sopite e che, con l’imminente ritorno televisivo di Pamela Petrarolo, promette di alimentare ancora discussioni e polemiche.

