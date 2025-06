Grande Fratello, ex gieffina dell'ultima edizione rivela: "Avevo perso la testa per lui nella Casa"

News VIP

La vincitrice dell'ultima discussa edizione del Grande Fratello, Jessica Morlacchi, è tornata a parlare del suo rapporto, ormai finito, con l'attore toscano Luca Calvani.

Il rapporto speciale nato nella Casa del Grande Fratello tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani è ormai un lontano ricordo. A svelare la verità ci ha pensato la vincitrice dell'ultima edizione del reality show che, ospite a La Volta Buona, ha raccontato come stanno realmente le cose tra lei e l'attore toscano.

La verità di Jessica Morlacchi sul rapporto con Luca Calvani

A distanza di alcuni mesi dalla fine del Grande Fratello, Jessica Morlacchi è tornata al centro dell'attenzione mediatica per alcune dichiarazioni rilasciate nel salotto televisivo de La Volta Buona. Intervistata da Caterina Balivo nel gioco della ghigliottina, la cantante e vincitrice dell'ultima discussa edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha raccontato tutte le emozioni vissute dentro e fuori la Casa più spiata d'Italia.

Ricordando la sua lunga e chiacchierata esperienza al Gf, la Morlacchi è tornata a parlare anche del rapporto speciale con Luca Calvani. Senza troppi giri di parole, l'ex gieffina ha raccontato che la loro amicizia è finita subito dopo la fine del programma, ma che nella Casa aveva perso la testa per lui, nonostante fosse impegnato con Alessandro Franchini:

Carino Calvani, ma non l’ho più sentito, mi dispiace, perché avevamo fatto questa pace meravigliosa nella Casa. Lì dentro accade di tutto, succedono cose che magari fuori da quella situazione non vivresti mai. Quando entri nella Casa, inizi a vivere in una tua realtà, tu fai tutto ma inizi a vivere e dopo un po’ diventa la tua vita. Io avevo perso la testa per lui. Io me lo sarei sposato, tutti e tre insieme, anche il suo compagno, lo avevo detto anche in diretta.

Leggi anche Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si sono sposati!

Chiuso il capitolo Grande Fratello, Jessica ha raccontato di un momento difficile della sua vita. Nel 2004, durante un concerto con Cristina D’Avena arrivò il suo primo attacco di panico e da lì iniziò per lei un periodo davvero delicato, fatto di depressione e solitudine. Ad aiutarla il cantante Marco Masini, che la invitò a partecipare al Festival di Sanremo:

Ero entrata da poco nella sua stessa casa discografica, il conoscerci meglio ci ha avvicinati molto. Spero che in me abbia visto qualcosa di bello che lo spinse a prendere quella decisione. Per un periodo non volevo vedere la luce, era la mia prima nemica, dovevo stare sempre a casa. Poi un dottore capì la problematica e in pochissimo tempo mi ripresi, se lo avessi conosciuto prima, sarebbe stato meglio.

Il rapporto tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani dentro e fuori la Casa del Gf

L'esperienza di Jessica Morlacchi al Grande Fratello è stata davvero intesa, ricca di emozioni e colpi di scena. La vincitrice dell'ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini si è resa protagonista di accesi confronti e scontri nella Casa, uno fra tutti quello con la modella brasiliana Helena Prestes, ed è finita al centro di alcune dinamiche sentimentali. Per diverse settimane, infatti, si è parlato del rapporto nato tra lei e Luca Calvani.

Dopo aver trascorso i primi mesi nella Casa sempre insieme, il loro rapporto ha subito la prima rottura a gennaio quando Jessica ha espresso la sua delusione per il comportamento di Luca, accusandolo di averla tradita e illusa. Accuse che hanno portato il concorrente toscano a prendere le distanze dalla donna per proteggere la sua storia d'amore con il compagno Alessandro. Nonostante le tensioni, dopo un po' di tempo, Calvani ha tentato un riavvicinamento con l'intento di provare a superare le incomprensioni.

I due hanno deciso di darsi una seconda possibilità e provare a ricostruire il loro legame, ma qualcosa è andato storto dopo la fine del reality show. Nelle varie interviste rilasciate, infatti, la Morlacchi ha spiegato di non aver più visto e sentito Calvani dopo la sua vittoria. Un allontanamento che ha lasciato l'amaro in bocca alla cantante, che non ha mai nascosto di essersi invaghita di lui durante il Gf. Alla luce di tutto questo, Luca deciderà di intervenire e spiegare una volta per tutte il motivo che l'ha spinto a prendere le distanze dalla sua ex compagna di avventura? Staremo a vedere!

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.