Grande Fratello, ex fidanzato di Shaila Gatta: "Lorenzo Spolverato è un ragazzo intelligente, ecco cosa gli consiglierei"

L'ex fidanzato di Shaila Gatta, Alessandro Rizzo, ha commentato le dinamiche e i protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello, rivelando di apprezzare molto Lorenzo Spolverato.

La rottura di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continua a stare al centro dell'attenzione mediatica. A dire la sua ci ha pensato l'ex fidanzato della ballerina, Alessandro Rizzo, che in un'intervista rilasciata a Lollo magazine ha rivelato di apprezzare molto il discusso finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello.

L'ex di Shaila Gatta si sbilancia su Lorenzo Spolverato

La 18esima edizione del Grande Fratello si è conclusa lo scorso 31 marzo 2025, ma i suoi protagonisti continuano a stare ancora al centro del gossip. Tra tutti, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, che hanno deciso di seguire la strada del silenzio e non rivelare sui social come le cose si siano realmente evolute tra di loro lontano dalle telecamere.

A commentare la dinamica degli Shailenzo ci ha pensato Alessandro Rizzo. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni, l'ex fidanzato di Shaila Gatta, si è sbilanciato sulla scelta di lei di lasciare Lorenzo durante la finalissima del Gf e rivelato il suo reale pensiero sul modello milanese:

Mi dissocio ad oggi da tutto e da questa persona che nella mia vita conta niente. Ci tengo a precisare che, se durante questi mesi mi sono permesso di esprimere delle mie idee, era solo frutto di una legittima difesa per via di vere e proprie calunnie nei miei confronti. Penso che Lorenzo sia un ragazzo molto intelligente, a prescindere da tutti i difetti che può avere e tanti lati che, almeno televisivamente parlando, non ho approvato [...] Gli consiglierei, soprattutto in questo periodo, di concentrarsi su se stesso e non pensare ad altro. La vita va avanti e direi, menomale!

Dopo aver chiarito la sua posizione nei confronti della sua ex Shaila e rivelato il suo pensiero su Spolverato, Alessandro ha commentato l'ultima stagione del Grande Fratello, che ha visto trionfare a sorpresa la cantante Jessica Morlacchi. Secondo lui, però, avrebbe meritato la vittoria Helena Prestes, la vera protagonista del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini:

Non mi aspettavo vincesse Jessica, anche se è stata un’ottima concorrente. Helena è stata la protagonista indiscussa di questa edizione, nonostante le sue particolarità caratteriali ha fatto il suo percorso dando luce a quelle che sono la sua persona, le sue forze, le proprie debolezze…nel bene e nel male è emersa la sua persona a 360 gradi e, secondo me, è ciò che ti porta a vincere davvero. Lei e Javier mi piacciono molto, auguro a loro di vivere un amore vero e lungo. Il tempo darà tutte le risposte, se sono fatti davvero l’uno per l’altro.

Alessandro Rizzo e Lorenzo Spolverato insieme a The Couple?

Alessandro Rizzo ha parlato anche di The Couple - Una vittoria per due, il nuovo e attesissimo reality game condotto da Ilary Blasi in partenza stasera lunedì 7 aprile 2025 su Canale 5. A proposito di una sua possibile partecipazione insieme a Lorenzo Spolverato in qualità di "ex di...", il ragazzo ha ammesso:

Non vorrei mai essere definito come "ex di". Ho una mia identità e potrei partecipare solo ed esclusivamente grazie alla mia persona ed alle mie capacità; quindi, la mia risposta è assolutamente no! Chiaramente, contro Lorenzo non ho nulla, sono sicuro che anche lui sia d’accordo con me.

Ricordiamo che al timone di The Couple troveremo l'amatissima Ilary Blasi e sarà affiancata in studio dagli opinionisti Francesca Barra e Luca Tommassini. Ma di cosa si tratta? Otto coppie di concorrenti saranno chiamate a dimostrare non solo abilità mentali e fisiche, ma anche complicità e spirito strategico. In palio, un montepremi finale di 1 milione di euro! Il pubblico giocherà un ruolo fondamentale visto che sarà lui a decidere chi far rimanere in gioco. Salvo imprevisti dell'ultimo minuto, dovrebbe partecipare al programma: Manila Nazzaro con Stefano Oradei, Brigitta con Benedicta Boccoli, Irma e Lucia Testa, Jasmine Carrisi con Pierangelo Greco, Thais Wiggers con Elena Barolo, Antonino Spinalbese con Andrea Tabanelli, Laura Maddaloni con Giorgia Villa Danilo e Fabrizio Milito.

