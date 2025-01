Grande Fratello, davanti all'ipotesi di un ripescaggio di ex concorrenti, Lorenzo Spolverato ha minacciato di andarsene

News VIP

Stando alle ultime indiscrezioni informazioni diffuse, la produzione del Grande Fratello starebbe valutando la possibilità di far rientrare in gioco uno o più ex concorrenti eliminati. Gli inquilini lo avrebbero saputo e Spolverato si sta opponendo fermamente.

Grande Fratello: "Lorenzo, contrariato dall'eventualità di un ripescaggio, abbia minacciato di lasciare il programma"

Ad accendere la speranza tra i fan è stato un articolo pubblicato da 361 Magazine, che ha riportato un’indiscrezione capace di riaccendere il dibattito Una fonte anonima vicina alla produzione avrebbe infatti dichiarato:

"Il Grande Fratello sta preparando il rientro di alcuni ex gieffini. Tra i nomi più discussi c’è quello di Helena Prestes, che potrebbe essere richiamata per rispondere all’entusiasmo del pubblico. La produzione ha chiesto ad alcuni ex concorrenti di prepararsi per un possibile ripescaggio."

La possibilità del ripescaggio sembra aver già raggiunto le orecchie dei concorrenti attualmente in gioco. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, qualcuno avrebbe urlato dall’esterno della Casa, informando gli inquilini del possibile rientro di Helena Prestes. Questo avrebbe causato tensioni tra i concorrenti, in particolare Lorenzo Spolverato, che avrebbe espresso apertamente il suo dissenso. Dopo il recente scontro con Shaila Gatta, Lorenzo avrebbe minacciato di lasciare il programma qualora il ripescaggio si concretizzasse, definendolo contrario alle regole del gioco.

Ecco quello che ha riportato Deianira Marzano:

"Si vocifera che qualcuno fuori dalla casa abbia urlato riguardo al possibile ripescaggio di Helena, creando scompiglio tra i concorrenti. Pare che Lorenzo, contrariato da questa eventualità, abbia minacciato di lasciare il programma, sottolineando che non sarebbe conforme alle regole del gioco. Ovviamente, come spesso accade, tutto questo non ci è stato mostrato."

Tra gli hashtag più popolari sui social, #RipescaggioGF e #HelenaBack sono diventati virali, con migliaia di commenti che esprimono opinioni contrastanti. Se confermato, il ripescaggio potrebbe rivelarsi un punto di svolta per questa edizione del Grande Fratello. Oltre a Helena, altri nomi come Iago e Yulia sono stati suggeriti dai fan come possibili candidati al rientro. Non resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire se l’indiscrezione si trasformerà in realtà e quali saranno le conseguenze di questa decisione sulle dinamiche della Casa.

