Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi confessa: "Ho lasciato il reality per mia figlia"

News VIP

Enzo Paolo Turchi è stato uno dei concorrenti dell'ultima edizione del GF e a distanza di mesi dal suo abbandono, ha confessato perché ha deciso di lasciare il reality.

Enzo Paolo Turchi è stato uno dei concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello: con la sua saggezza e i modi schietti, ma pacati, il ballerino si è conquistato le simpatie di pubblico e dei compagni, al punto che quando ha deciso di abbandonare il reality, è stato rimpianto da molti. A distanza di mesi da quell'addio, l'ex gieffino è tornato a parlare del motivo che l'ha spinto a ritirarsi dal gioco, svelando che la ragione era sua figlia Maria, nata dal matrimonio con Carmen Russo.

GF, Enzo Paolo Turchi svela perché ha lasciato il reality: "Per mia figlia"

In un'intervista a Il Corriere della Sera, Enzo Paolo Turchi ha rivelato perché ha deciso di abbandonare il GF, oltre a parlare della storia d'amore che lo lega a Carmen Russo da oltre 40 anni. Nato in un'umile famiglia napoletana, il ballerino fin da piccolo si è rimboccato le maniche per cercare di racimolare un piccolo guadagno e poter aiutare come poteva la sua famiglia:

"Avevo 4 anni, ero seduto sui gradini del mio palazzo, nei Quartieri Spagnoli di Napoli, di sera, al buio, e aspettavo che tornasse a casa mia madre. Spariva per giorni, non si era mai ripresa dalla morte di due sorelline nate prima di me, investite da un carro armato"

Anche sul padre, il coreografo ha rivelato di averlo incontrato solo tre volte nella sua vita e che è stato l'amore e l'affetto di molti personaggi del suo quartiere a permettere a lui e ai suoi fratellini di sopravvivere. Poi, è arrivato il successo nel mondo della danza e l'amore per Carmen Russo, con cui è in una stabile relazione da oltre 40 anni, culminata nelle nozze e nella nascita della loro unica figlia, Maria.

Ed è proprio per lei che Enzo Paolo ha deciso di abbandonare il GF. Temendo di perdersi momenti preziosi della vita della sua unica figlia, il ballerino ha deciso di rinunciare alla possibilità di arrivare alla fine del percorso nel programma e tornare a casa: "Mi mette in crisi solo il pensiero di non poter esserci nei momenti importanti del suo futuro. Ed è la ragione per cui all’ultimo Grande Fratello mi sono voluto ritirare: all'improvviso ho avuto la sensazione netta di perdermi tempo prezioso con lei".

GF, Carmen Russo replica alle parole di Zeudi Di Palma su Enzo Paolo Turchi: "Se fosse stato gay me ne sarei resa conto"

Di recente, Carmen Russo è intervenuta con un'intervista per smentire alcune insinuazioni di Zeudi Di Palma, altra concorrente del GF, su suo marito. Nonostante le dichiarazioni dell'ex Miss Italia siano state fraintese, non sono comunque passate inosservate e hanno scatenato i commenti del pubblico e la piccata risposta di Carmen Russo.

Conversando con Maria Vittoria Minghetti, l'ex Miss Italia ha affermato: "Non sai tenerti i segreti. Anche i miei amici che sono come te hanno la lingua lunga. Parlo di maschi non etero. Non devo generalizzare? Vabbè guarda ad esempio Enzo Paolo! Prendi come esempio Enzo Paolo, che non si teneva un cecio in bocca".

Carmen Russo, ha replicato alle insinuazioni della gieffina in un'intervista al settimanale Nuovo TV. La ballerina ha dichiarato che essendo sposata da più di quarant'anni con Enzo Paolo, se il marito fosse stato omosessuale lo avrebbe capito: "Diciamo che in tanto tempo un minimo dubbio mi sarebbe sorto e invece non è mai accaduto. non ho mai pensato che lo fosse. Zero, non ho mai avuto dubbi su di lui". L'invettiva della ballerina è proseguita sulle pagine del settimanale con l'invito a non credere alle parole dell'ex Miss Italia, che - ha voluto ricordare - non ha mai avuto alcun confronto con Enzo Paolo, che ha incontrato solo durante le prove dei balletti.

Scopri le ultime news su Grande Fratello