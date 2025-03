Grande Fratello, Carmen Russo replica alle insinuazioni di Zeudi Di Palma su Enzo Paolo Turchi

News VIP

Alcune insinuazioni di Zeudi Di Palma al GF su Enzo Paolo Turchi non sono passate inosservate: ecco come ha replicato Carmen Russo!

Zeudi Di Palma è una delle finaliste dell'attuale edizione del Grande Fratello e diverse settimane fa si è espressa sull'orientamento sessuale di Enzo Paolo Turchi, insinuando che potesse essere omosessuale. A replicare alle sue parole è intervenuta la moglie del coreografo, Carmen Russo, che non ha mancato di lanciare una stoccata all'ex Miss Italia.

GF, Zeudi Di Palma insinua che Enzo Paolo Turchi sia omosessuale: arriva la replica di Carmen Russo

In una conversazione avvenuta lo scorso febbraio, Zeudi Di Palma ha dichiarato, chiacchierando con Maria Vittoria Minghetti, che Enzo Paolo Turchi potesse essere omosessuale. Il coreogragoè stato tra i concorrenti di questa edizione del GF, prima di decidere di abbandonare il programma tv condotto da Alfonso Signorini. Conversando con la dottoressa romana, l'ex Miss Italia ha esordito dicendo: "Non sai tenerti i segreti. Anche i miei amici che sono come te hanno la lingua lunga. Parlo di maschi non etero. Non devo generalizzare? Vabbè guarda ad esempio Enzo Paolo! Prendi come esempio Enzo Paolo, che non si teneva un cecio in bocca".

Nonostante Zeudi abbia poi dichiarato che non si stava riferendo a Enzo Paolo Turchi, le sue parole non sono passate inosservate e di recente la moglie del ballerino, Carmen Russo, ha replicato alle insinuazioni della gieffina in un'intervista al settimanale Nuovo TV. La ballerina ha dichiarato che essendo sposata da più di quarant'anni con Enzo Paolo, se il marito fosse stato omosessuale lo avrebbe capito: "Diciamo che in tanto tempo un minimo dubbio mi sarebbe sorto e invece non è mai accaduto. non ho mai pensato che lo fosse. Zero, non ho mai avuto dubbi su di lui". Poi la ballerina ha lanciato una pesante stoccata all'ex Miss e ad altri gieffini, sostenendo che nella Casa non si vive che di gossip e che spesso si dicono cose assurde e non vere solo per creare scalpore.

"Ma poi lei cosa ne sa? Loro due non hanno nemmeno condiviso l’esperienza di convivenza nella Casa. Quando Enzo Paolo è uscito dal reality a novembre, lei non era ancora entrata in gioco" ha proseguito Carmen Russo, aggiungendo inoltre che dato che l'ex Miss Italia e il marito Enzo Paolo si erano solo visti qualche volta per i balletti che il coreografo preparava per i concorrenti, non si erano mai parlati. "Forse lei pensa che i coreografi abbiano tendenze omosessuali? Siamo nel 2025! Se fosse così, stiamo facendo almeno mille passi indietro" ha poi concluso, ironizzando sulle parole della finalista.

GF, Zeudi nega di aver baciato Alfonso D'Apice: interviene Maxime MBanda sui social

Zeudi Di Palma continua a far discutere sui social: l'attuale finalista del GF avrebbe negato il bacio tra lei e Alfonso D'Apice, ma sui social è intervenuto l'ex concorrente Maxime MBanda a sbugiardarla e rivelare come stanno le cose. Il rugbista ha pubblicato una Ig Stories con le immagini della camera della letto e ha scritto: "Tranquilli ci sento e ci vedo ancora bene", smentendo quindi le parole della Di Palma che ad oggi, non si comprende perché neghi delle evidenze agli occhi di tutti.

All'epoca dell'espisodio del bacio, infatti, Maxime era presente e ha deciso di intervenire per confermare che tra l'ex Miss Italia e D'Apice era scattato un bacio in piena regola. Zeudi, invece, aveva negato con forza, sostenendo di aver baciato solo la modella brasiliana Helena Prestes. Le parole di Maxime sono state però osteggiate dal fandom di Zeudi, che ha attaccato il rugbista e l'ha spinto a replicare sui social che le sue parole non sono un incitamento a odiare Zeudi, che lo aveva più volte nominato, mentre lui ha sempre cercato di mostrarsi comprensivo verso di lei.

Poi, in merito al famoso bacio ha aggiunto altri dettagli sulla circostanza in cui è avvenuto: "Questa volta ero coinvolto perché sono stato testimone che il bacio c'è stato. Ero nel letto a fianco e quindi ho visto e sentito tutto, subito dopo sono andato a parlare con Zeudi e Alfonso per sapere come avrebbero agito dato che solo io avevo visto e mi sentivo anche responsabile".

Scopri le ultime news su Grande Fratello