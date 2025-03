Grande Fratello, Eleonora Cecere a cena con le Monsè: la frecciatina di Ilaria Galassi non passa inosservata

News VIP

L'ex concorrente del GF Eleonora Cecere si è mostrata a cena insieme a Maria e Perla Maria Monsè, ricevendo una frecciatina dall'amica Ilaria Galassi! Ecco cosa è successo.

Eleonora Cecere è stata, insieme a Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, una delle concorrenti di questa edizione del Grande Fratello: le tre ex showgirl hanno deciso di partecipare al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme con il nome del programma che le ha lanciate negli anni '90, Non è la Rai. Tutte è tre sono ora fuori dai giochi e sembra che il programma abbia messo a dura prova il loro rapporto, tanto che quando Eleonora si è mostrata a cena insieme a Maria Monsé e alla figlia Perla Maria, Ilaria Galassi ha lanciato una frecciatina contro il duo madre-figlia (con cui ha avuto diversi screzi), che non è passata inosservata.

GF, Eleonora Cecere a cena con le Monsè: Ilaria Galassi lancia una stoccata!

Sebbene le tre ex showgirl avessero deciso di partecipare come un unico concorrente, l'abbandono del programma da parte di Eleonora Cecere ha poi portato col tempo allo scioglimento del gruppo. Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi hanno deciso di proseguire il percorso nella Casa del GF singolarmente. Nel corso delle settimane, prima Pamela e poi Ilaria hanno deciso di abbandonare il reality show per motivi personali.

L'esperienza nel reality deve aver provocato non poche frizioni tra le tre ex showgirl, tanto che nei giorni scorsi si è vociferato che ci fosse maretta tra le tre ex Non è la Rai e che Eleonora si fosse allontanata dal gruppo. Queste teorie sembrano aver trovato conferma in alcuni like ai post di Maria Monsée sua figlia Perla Maria, ex concorrenti del GF con cui Ilaria e Pamela hanno avuto non pochi screzi.

Tra le ultime stories di Eleonora Cecere si può notare uno scatto che ritrae l'ex gieffina a cena insieme alle Monsè e a corredo della didascalia la showgirl ha aggiunto: "Grandi progetti in arrivo, noi i fatti, gli altri le chiacchiere".

GF, lite in corso tra le Non è la Rai? Eleonora Cecere si è allontanata dal trio!

Poco dopo che Eleonora Cecere aveva pubblicato una storia in cui era a cena con le Monsè e lasciava intendere che stessero discutendo di progetti di lavoro, è apparsa sui social anche una storia di Ilaria Galassi, che appariva come una chiara frecciatina all'ex collega e amica. Mostrandosi insieme a Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ha pubblicato lo scatto e ha aggiunto il brano di Fiorella Mannoia La gente parla.

Questi scambi di frecciatine confermerebbero quanto riportato da 361 Magazine qualche giorno fa: Eleonora Cecere si sarebbe allontanata dal trio delle Non è la Rai, voltando le spalle alle altre due ex gieffine.

La causa di questo allontanamento dipenderebbe dal mancato sostegno che Cecere non avrebbe mostrato alle altre due gieffine, una volta terminato il reality show: "In particolare sul web hanno notato che mentre Pamela e Ilaria continuano a frequentarsi facendosi vedere insieme, Eleonora no. C’è chi pensa che alle due non sia piaciuto il fatto che dallo studio la Cecere non le abbia sostenute mentre si trovavano ancora in gioco. C’è pure chi pensa al fatto che Eleonora, condividendo un video della Luzzi che dava della simpatica solo a lei, abbia fatto un torto alle due amiche che non avrebbero apprezzato il gesto".

