Grande Fratello, maretta tra le tre ex gieffine di Non è La Rai, Eleonora Cecere si sarebbe distaccata

Dopo la loro partecipazione al Grande Fratello, Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo starebbero vivendo un momento di crisi della loro lunga amicizia.

Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo sono entrate nell'attuale edizione del Grande Fratello come un unico concorrente per poi viversi l'esperienza separatamente. Tutte e tre le ex ragazze di Non è la Rai hanno abbandonato il reality per motivi familiari e la prima a lasciare la Casa è stata la Cecere.

Grande Fratello, le tre ex ragazze di Non è la Rai non sono più molto unite, l'indiscrezione

Il comportamento fuori dal reality di quest'ultima, tuttavia, avrebbe creato una frattura tra le ragazze che sono amiche dai tempi del programma cult di Gianni Boncompagni. Secondo quanto riporta 361 Magazine, Pamela e Ilaria continuerebbero a frequentarsi ma si sarebbero distaccate da Eleonora. Il molito? La Cecere non avrebbe mostrato il supporto che loro si aspettavano di avere una volta fuori dalla Casa.

“Grande Fratello, le Non è la Rai sono in freddo dopo la partecipazione al reality show? L’indiscrezione. – si legge sul portale – Adesso sta circolando un’indiscrezione che le vedrebbe in crisi. Pare che tra le tre ex gieffine ci sia un po’ di maretta. Le tre ex gieffine sono tornate alla loro vita reale ma pare che non siano più molto unite. In particolare sul web hanno notato che mentre Pamela e Ilaria continuano a frequentarsi facendosi vedere insieme, Eleonora no. C’è chi pensa che alle due non sia piaciuto il fatto che dallo studio la Cecere non le abbia sostenute mentre si trovavano ancora in gioco. C’è pure chi pensa al fatto che Eleonora, condividendo un video della Luzzi che dava della simpatica solo a lei, abbia fatto un torto alle due amiche che non avrebbero apprezzato il gesto”.

Nelle ultime ore è emerso anche un gesto social decisamente sospetto da parte di Eleonora. La Cecere ha messo infatti un like ad un posto di Maria Monsè in cui ha attaccato Pamela e Ilaria: “Noi che pensiamo che domani andremo in studio al Grande Fratello e incontreremo le due false delle Non è la Rai, che dopo averle sbugiardate con chirurgo, assicurazioni, messaggi non ci possono più vedere. Ce ne saranno delle belle“.

Grande Fratello, Pamela Petrarolo ha svelato il motivo per cui ha lasciato il reality

Durante la sua ospitata a Verissimo, Pamela Petrarolo ha spiegato le motivazioni che l'hanno spinta a dire addio al GF. Anche se non lo ha detto apertamente ai suoi compagni d'avventura, l'ex gieffina è stata messa al corrente che le condizioni di salute del padre si erano improvvisamente aggravate e ha deciso quindi di lasciare la Casa per stargli vicino.

"Ora mio padre sta meglio, è ancora in ospedale, ma il peggio sembra essere passato" ha svelato nello studio di Verissimo. "Avevo deciso di non dire nulla, perché non volevo che i ragazzi ci restassero male, dopo 150 giorni si era creato un forte legame tra noi. Avevo fatto promettere al mio compagno di farmi sapere se ci fosse stato bisogno di me. Mio padre ne ha passate tante, è un grande esempio di forza e coraggio".

