Grande Fratello
Grande Fratello, Edoardo Tavassi nel cast di un noto programma tv: ecco dove rivedremo l'ex gieffino

Nuova avventura televisiva per Edoardi Tavassi: l'ex amato concorrente del Grande Fratello Vip sarà tra i protagonisti della nuova stagione di Ciao Maschio.

Nuova avventura televisiva per Edoardo Tavassi. Dopo aver partecipato a L'Isola dei Famosi con la sorella Guendalina e al Grande Fratello Vip, il fidanzato di Micol Incorvaia sarà tra i protagonisti della nuova edizione di Ciao Maschio, lo show di Rai1 condotto da Nunzia De Girolamo.

Edoardo Tavassi torna in tv dopo il Gf

Lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda la prima e attesissima puntata della nuova stagione del Grande Fratello. Al timone troveremo per la prima volta l'amatissima Simona Ventura, che ha parlato di un vero e proprio ritorno alle origini: un cast di persone comuni, nessun ripescaggio e maggior attenzione alle storie di vita reale dei concorrenti.

In attesa di scoprire il cast completo del nuovo Gf, un ex amato concorrente della settima edizione Vip del reality show condotto da Alfonso Signorini è finito al centro dell'attenzione mediatica. Si tratta del simpatico Edoardo Tavassi che, stando alle ultime indiscrezioni, è pronto a tornare in tv in un ruolo inedito!

Tavassi nel cast di Ciao Maschio

Dopo aver fatto divertire tutti a L'Isola dei Famosi e al Grande Fratello, Edoardo Tavassi è pronto a mettersi in gioco in una nuova avventura. Come rivelato da Affari Italiani nelle ultime ore, l'ex gieffino sarà nel cast di Ciao Maschio, che partirà il prossimo sabato 20 settembre 2025 alle 17 circa.

Edoardo sarà l'inviato speciale dello show di Rai1 condotto da Nunzia De Girolamo. Riuscirà a non deludere le aspettative del pubblico? Grazie alla sua simpatia, schiettezza e spontaneità, è infatti riuscito a conquistare davvero tutti in tv e sui social.

Leggi anche Simona Ventura al timone del Gf: parla Adinolfi

Dopo l'esperienza insieme alla sorella Guendalina Tavassi a L'Isola dei Famosi, che ha dovuto abbandonare per un infortunio, ha deciso di rimettersi in gioco ed entrare nella famosa Casa di Cinecittà. Il romano non ha vinto, ma si è portato a casa l'amore della bella e dolce Micol Incorvaia, sorella di Clizia. Una dolce storia che continua ancora oggi lontano dalle telecamere.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

