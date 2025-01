Grande Fratello, Alfonso D’Apice torna alla carica con Mariavittoria Minghetti? ''È sbagliato limitarsi''

News VIP

Nella casa del Grande Fratello è tempo di riflessioni per Mariavittoria Minghetti, che nutre qualche dubbio sulla relazione con Tommaso Franchi. Alfonso D'Apice muove delle critiche e la romana sbotta.

Dopo il suo ingresso nella casa del Grande Fratello, Alfonso D’Apice ha provato a riavvicinarsi all’ex fidanzata storica Federica Petagna ma il ritorno di fiamma non ha funzionato e così si è concentrato su nuovi orizzonti. Il partenopeo e Mariavittoria Minghetti sono apparsi molto uniti, tanto da far vacillare la romana nei confronti di Tommaso Franchi con il quale aveva già intrapreso un flirt da settimane. Mariavittoria ha scelto il giovane idraulico toscano e Alfonso sembra avere ora nuovi interessi, eppure ecco che non si esime dal tornare a pungere Minghetti criticando la sua relazione con Tommaso, e facendola andare su tutte le furie. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, Alfonso D’Apice e Mariavittoria Minghetti a confronto

Alfonso Signorini è un grande amante dei triangoli amorosi e questo ormai ci è chiaro, meglio ancora se presi dal cast di Temptation Island dato che i protagonisti del reality show, condotto da Filippo Bisciglia, sanno come tenere gli spettatori incollati allo schermo con i loro drammi da soap. Ed ecco che anche in questa stagione del Grande Fratello, il presentatore ha scelto di ricreare un triangolo con Federica Petagna, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi ai vertici. La giovane partenopea si è mostrata inizialmente confusa dall’ingresso del suo storico ex fidanzato nella casa, arrivando anche a baciarlo, ma ha preso poi le distanze in modo risoluto e ha deciso di approfondire il rapporto con Stefano, iniziato a conoscere dopo la fine di Temptation Island visto il grande feeling nato nel villaggio delle fidanzate. Così, Alfonso si è trovato ancora più single ma molto più sicuro di sé e del proprio futuro, che non sarà al fianco di Federica almeno al momento, e in tugurio ha avuto modo di conoscere meglio Mariavittoria Minghetti. La dottoressa romana ha intrecciato sin dalle prime settimane un flirt con Tommaso Franchi ma il giovane idraulico toscano ha cambiato idea mille volte sul loro rapporto, avvicinandosi e allontanandosi continuamente al punto da rischiare di perderla per sempre.

Mariavittoria, infatti, è entrata totalmente in crisi a causa delle affinità con Alfonso e per qualche giorno ha voluto riflettere sul da farsi, mentre Tommaso minacciava di lasciare il Grande Fratello per non vederla tra le braccia del rivale. Minghetti ha poi scelto di continuare a conoscere meglio Franchi vista la loro innegabile chimica e Alfonso ha messo in giro la voce che la scelta fosse dovuta ad un segreto di Tommaso, che l’avrebbe spinta a non farlo soffrire e accettare di stare con lui. Una notizia che i diretti interessati hanno smentito: la romana ha assicurato di essere molto presa dal suo fidanzato e di non essere stata obbligata proprio da nulla a stare con lui. Nel frattempo, Alfonso si è avvicinato molto a Chiara Cainelli una frizzante new entry che non sa bene con chi fare coppia fissa per stare al centro dell’attenzione. Non è chiaro se tra i due possa nascere veramente un flirt ma l’interesse c’è, eppure sembra che Alfonso non abbia mai smesso di osservare Mariavittoria, trovandola molto cambiata recentemente al punto di volerle parlare per darle un consiglio, provocando la forte reazione della gieffina. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Grande Fratello, il confronto tra Mariavittoria e Alfonso infastidisce Tommaso: ecco cosa è successo e il Video

Alfonso torna all'attacco con Mariavittoria: Grande Fratello, Alfonso commenta la reazione di Mariavittoria che si infuria.

Grande Fratello, Mariavittoria se la prende con Alfonso mentre Tommaso sospetta

Nonostante si sia allontanato da lei quando ha capito che al fidanzato dava molto fastidio la sua presenza costante nell’orbita della romana, Alfonso D’Apice ha voluto chiedere a Mariavittoria Minghetti di parlare da soli della situazione che si è creata nella casa del Grande Fratello, ammettendo di non aver gradito il grande cambiamento che ha fatto in nome dell’amore. Secondo Alfonso, infatti, Mariavittoria sembra quasi terrorizzata nello scegliere di fare qualcosa senza l’approvazione di Tommaso Franchi, evitando anche di parlare con molte persone per non infastidirlo e questo non sarebbe un atteggiamento giusto nei confronti di sé stessa.

“Dovete rispettarvi ugualmente, e tu stai usando più rispetto per lui che per te stessa e non sono l’unico a notare questa cosa […] Si vede che adesso prima di agire, pensi otto volte se a Tommaso possa dare fastidio. Dovresti essere meglio per stare con un’altra persona, è sbagliato limitarsi e lo stai facendo tantissimo”.

Mariavittoria non ha preso affatto bene questo consiglio e si è immediatamente difesa, dichiarando di non essere cambiata ma di aver semplicemente mutato il suo modo di approcciarsi per rispettare anche Tommaso, senza tuttavia snaturarsi. Alfonso non si è detto d’accordo e ha ammesso di aver fatto lo stesso errore con l’ex fidanzata Federica Petagna in passato e per questo ora vorrebbe che Minghetti aprisse gli occhi. Lei, per tutta risposta, ha abbandonato la conversazione rivelando di essersi innervosita ed è corsa a sfogarsi con Tommaso. Il giovane toscano ha subito insinuato che Alfonso, vedendo una piccola crepa nel loro rapporto dato che poche ore dopo la puntata del Gf la dottoressa ha fatto considerazioni su alcuni aspetti della relazione con Tommaso, abbia subito approfittato per cercare di dividerli. Alfonso vuole riprovarci con Mariavittoria? Secondo la gieffina non è così, dato che a lui interessa Chiara Cainelli ma il dubbio rimane ed è lecito, dato che la sincerità non è certamente una caratteristica principale tra gli inquilini della casa più spiata d’Italia.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .