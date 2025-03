Grande Fratello, fondi raccolti per gli aerei mai restituiti e Il televoto falsato con account rubati nel dark web

News VIP

Questa sera a Striscia la notizia, in prima serata su Canale 5, Valerio Staffelli tornerà a occuparsi dei gruppi fandom che sostengono alcuni concorrenti del Grande Fratello.

Lo scandalo sui fandom del Grande Fratello si arricchisce di nuovi dettagli e accuse pesanti. Questa sera a Striscia la Notizia, Valerio Staffelli approfondirà il caso dei fondi raccolti dai fan per finanziare aerei con striscioni sopra la Casa, che però non sarebbero mai decollati. Ma non solo: emergono anche inquietanti rivelazioni sulla presunta manipolazione del televoto attraverso l’uso di account e-mail rubati nel dark web.

Grande Fratello, i retroscena sulle raccolte per gli aerei e i televoti

Secondo la testimonianza di Giulia, attivista in un fandom a sostegno di Tommaso Franchi, nelle chat dei sostenitori sarebbero stati raccolti ben 5.000 euro in questa edizione e 3.500 nella precedente per finanziare i voli con messaggi per i concorrenti. Tuttavia, gli aerei non sarebbero mai partiti e l’organizzatore dell’iniziativa avrebbe rifiutato qualsiasi richiesta di rimborso, giustificandosi con motivazioni personali. Alcuni fan avrebbero persino ricevuto pressioni e minacce per non denunciare la situazione.

L’inchiesta di Striscia non si ferma qui. Marco Dianda, esperto di dinamiche web e televisive, ha spiegato come i fandom più organizzati manipolerebbero il televoto, sfruttando database di e-mail e password sottratte illegalmente nel dark web. Secondo una testimone, esisterebbero liste contenenti fino a 250.000 account rubati, utilizzati per registrarsi ripetutamente al sito del Grande Fratello e votare in massa, cancellando poi ogni traccia delle operazioni.

Queste rivelazioni gettano un’ombra sulla trasparenza del reality e sul peso reale delle preferenze espresse dal pubblico. Il servizio completo andrà in onda questa sera su Striscia la Notizia alle 20:35 su Canale 5.

