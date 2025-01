Grande Fratello, duro confronto nella notte tra Giglio, Helena Prestes e Amanda Lecciso: ecco cosa è successo

News VIP

Caos nella Casa del Grande Fratello dopo la puntata: Giglio punta il dito contro Helena Prestes accusandola di essere una persona contraddittoria e finisce per scontrarsi pure con Amanda Lecciso.

Caos nella notte nella Casa del Grande Fratello. Se da una parte Lorenzo Spolverato ha continuato a criticare alcuni concorrenti ancora in gioco con Shaila Gatta, dall'altra Giglio si è reso protagonista di un duro confronto prima con Helena Prestes e poi con Amanda Lecciso.

Giglio, Helena Prestes e Amanda Lecciso a confronto

L'ultima puntata del Grande Fratello, che ha visto l'uscita di scena di Bernardo Cherubini, ha creato non pochi malumori nella Casa. Shaila Gatta ha affrontato Tommaso Franchi non nascondendogli la sua delusione per il comportamento inaspettato assunto durante le nomination in diretta, Lorenzo Spolverato ha continuato la sua sfuriata contro Iago Garcia e Giglio si è scontrato con Helena Prestes e Amanda Lecciso.

Mentre alcuni concorrenti si stavano preparando per andare a letto, Giglio ha voluto analizzare bene le dinamiche della Casa, ammettendo di essere rimasto deluso dal modo in cui alcuni inquilini hanno affrontato determinate situazioni. Essendosi sentita chiamata in causa, Amanda ha subito voluto chiarire la sua posizione, rivelando di aver apprezzato molto il rimprovero fatto da Tommaso Franchi a Lorenzo durante le nomination: "Purtroppo con Lorenzo serve. Poi rischi di perderlo, come l'ho perso io".

Le parole della Lecciso hanno provocato la reazione immediata di Giglio, che ha approfittato del momento per fare un paragone: "Helena, se Amanda ti avesse detto una del genere in puntata ti avrebbe scossa tanto come lui ha scosso Lorenzo". Infastidita dalla domanda provocatoria, la modella brasiliana ha criticato il parrucchiere, il quale a sua volta l'ha accusata di essere contraddittoria e incoerente e per questo spiega di non riuscirsi a fidare di lei. Dal suo canto, Helena ha rimproverato al ragazzo di non aver mai cercato un confronto con lei per chiederle spiegazioni e chiarimenti. Stanca delle critiche e delle provocazioni, la concorrente ha deciso di abbandonare la conversazione, invitandolo ad essere più elastico e maturo.

Faccia a faccia tra Amanda e Giglio

La discussione nata nella Casa del Grande Fratello tra Amanda Lecciso e Giglio è proseguita senza Helena Prestes. "Tu non ti sai mettere in discussione. Sei stato maleducato" ha affermato l'amata concorrente dell'attuale edizione del reality show di Canale 5 facendo riferimento a quanto accaduto tra di loro nei giorni precedenti.

Immediata la replica di Giglio, che ha ricambiato le accuse chiarendo una volta per tutte la sua posizione. Il parrucchiere è infatti convinto che lei non sia stata mai chiara e sincera ed è proprio per questo che, ad oggi, non è riuscita ad instaurare dei rapporti d'amicizia forti e sinceri: "Hai creato amicizie che, alla fine dei conti, sono risultati fuffa. Ci sono delle motivazioni, no?". La Lecciso si è detta d'accordo con lui, ammettendo di essere consapevole di aver commesso degli errori e di essersi messa spesso in discussione anche per questo.

Il discorso è poi tornato suo comportamento di Helena. "Il bene che volete a questa persona, supera i continui errori che continua a fare" ha esclamato Giglio, notando molta comprensione in Amanda, che però lo ha invitato a confrontarsi con la modella: "Se vuoi parlare con lei, devi cambiare le modalità". Nonostante il lungo confronto, i due concorrenti non sono riusciti a trovare un punto d'incontro e, infastiditi, hanno deciso di chiudere la conversazione.

