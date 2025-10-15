TGCom24
Grande Fratello, Donatella dalla parte di Grazia: "Attacca per non essere attaccata, bisogna solo capirla" (VIDEO)

Eleonora Gasparini

La simpatica Donatella Mercoledisanto difende Grazia Kendi dalle critiche e invita le nuove concorrenti del Grande Fratello a darle del tempo per scoprirla davvero.

Grazia Kendi è una delle concorrenti più chiacchierate della 19esima edizione del Grande Fratello. A difenderla dalle critiche ci ha pensato Donatella Mercoledisanto che, parlando con le nuove concorrenti Rasha Younes e Ivana Castorina, le ha invitate a darle del tempo per conoscerla meglio.

Donatella difende Grazia al Gf

Manca sempre meno alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda il prossimo lunedì 20 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5. Tra i concorrenti al televoto, e che rischiano quindi di dover abbandonare il gioco, anche Grazia Kendi, che nel corso di queste prime settimane si è resa spesso protagonista di numerose discussioni all'interno della Casa.

Per il suo comportamento forte, e molto spesso aggressivo, Grazia è finita più volte nel mirino degli altri concorrenti del popolare reality show condotto da Simona Ventura. A dire la sua ci ha pensato Donatella Mercoledisanto che, parlando con Rasha Younes e Ivana Castorina, ha difeso la ragazza dalle critiche e invitato le due nuove concorrenti ad andare oltre la corazza che si è costruita.

Donatella, Rasha e Ivana a confronto su Grazia

Grazia Kendi è una delle personalità più forti della 19esima edizione del Grande Fratello e ora anche a rischio eliminazione. La giovane, infatti, è stata votata dai suoi compagni di gioco ed è finita al televoto insieme a Giulia Soponariu, Bena e Francesco Rana. Visto il comportamento assunto nella Casa, spesso discutibile, riuscirà a superare il televoto?

In attesa di scoprirlo, Donatella Mercoledisanto si è lasciata andare a uno sfogo in cui ha commentato l'atteggiamento di Grazia. Parlando con Rasha Younes e Ivana Castorina, la concorrente barese ha rivelato di trovarla bella e intelligente, ma di temere che in molti non abbiano instaurato un rapporto con lei nella Casa solo perché non sono riusciti ad andare oltre alla corazza che si è costruita: "Bisogna solo capirla. A volte attacca per non essere attaccata. Bisogna darle del tempo".

Dopo aver ascoltato Donatella, anche Rasha ha voluto esprimere il suo parere sulla gieffina: "Quando sono entrata mi ha accolta subito bene". Ivana, invece, non ha nascosto un certo rammarico. La nuova concorrente ha confessato di non aver avuto modo di conoscere meglio Grazia, ma si augura di poter instaurare un rapporto con lei. "Imparate a conoscerla, va capita" ha concluso la simpatica pugliese.

