Grande Fratello, Domenico D'Alterio si riavvicina a Grazia Kendi: il confronto

Dopo l'ultima puntata del Grande Fratello, Domenico D'Alterio si riavvicina a Grazia Kendi e arriva un confronto disteso tra i due gieffini.

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello che l’ha vista finire in Nomination, Grazia Kendi si è ritagliata del tempo per confrontarsi con Domenico D’Alterio. Il rapporto tra i due è molto altalenante ma è arrivata forse la pace? Senza dubbio sembra che i due gieffini si stiano piano piano riavvicinando.

Grande Fratello, Grazia e Domenico a confronto

Il rapporto tra Grazia Kendi e Domenico D’Alterio è stato sin da subito molto particolare, segnato da una sfuriata enorme nel corso della prima settimana di permanenza al Grande Fratello, che ha dato involontariamente modo alla condorrete di sfogarsi e raccontare a grandi linee la sua storia di abusi. Un argomento che non è stato ancora del tutto aperto ma che ci ha fatto vedere Grazia sotto una nuova luce, portando Domenico a scusarsi per averla in qualche modo costretta ad esplodere su un argomento così delicato. Il rapporto tra i due gieffini, tuttavia, continua ad essere fortemente traballante e Domenico ci è rimasto molto male quando Grazia, spedita in tugurio, non ha voluto neppure parlargli. Ora, dopo l’ultima diretta del Gf su Canale 5, i due gieffini si sono ritrovati in bagno davanti agli specchi che vengono usati per il make-up e i capelli, e hanno iniziato a confrontarsi pacificamente.

“Mi dispiace che dalla storia dell’immunità non sono riuscito neppure a parlare con te. Per te è pesante stare qui ad oggi? Non la vivi bene. Tu ti ricordi la tua entrata?”.

Ha ammesso Domenico, ricordando alla collega che quando è entrata era felicissima e che lui la riteneva la “pazza” della casa, mentre poi il suo comportamento e il suo umore hanno avuto una brusca discesa. Lei ha subito accettato la critica ma ha voluto anche spiegare il suo punto di vista.

Grande Fratello, riavvicinamento tra Grazia e Domenico

Dopo l’ultima Nomination al Grande Fratello, Domenico D’Alterio ha deciso di provare a riavvicinarsi a Grazia Kendi e capire anche il suo punto di vista, soprattutto dopo l’eliminazione di Giulio che per la gieffina era un grande punto di riferimento. La concorrente del reality show condotto da Simona Ventura, ha ammesso di sentirsi molto più pesante senza il suo confidente ma ha anche messo in luce il fatto che lei ha provato ad aprirsi e non le è stata mai data l’occasione di farlo del tutto.

“Nel corso della prima settimana mi sono legata a Simone, poi ho sentito da parte sua e di sua madre un attacco perché non mi esprimevo. L’ho sentito come un attacco, perché io provavo ad avvicinarmi ma non mi davano il tempo. Mi stai giudicando perché non mi apro ma non mi viene incontro”.

Domenico le ha, a questo punto, chiesto di riflettere sul fatto che potrebbe anche essere lei a chiudersi a riccio ma Grazia si è detta certa che il problema sia anche degli altri, perché sente che a nessuno interessa conoscerla davvero. La conversazione, tuttavia, si è bruscamente interrotta a causa del malore di Omer, dato che Domenico è corso in salone per aiutarlo a rialzarsi come vediamo nel video qui sotto.