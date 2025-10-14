Grande Fratello, Domenico D'Alterio ha tradito la sua fidanzata in passato? Le sue parole mettono il dubbio

News VIP

Domenico D'Alterio infedele? Dopo il confronto con la fidanzata nel corso dell'ultima diretta del Grande Fratello, sorge il dubbio nel pubblico da casa.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda su Canale 5, Domenico D’Alterio è stato protagonista di un confronto piuttosto acceso con la sua fidanzata Valentina, gelosa del rapporto fin troppo confidenziale che si è creato con Benedetta Stocchi. Il discorso fatto dalla ragazza, tuttavia, sembra conferma che Domenico l’ha già tradita in passato.

Grande Fratello, confronto tra Domenico e la fidanzata

Sebbene il Grande Fratello di Simona Ventura non stia decollando, e ce lo confermano gli sconti davvero bassi - peggio di quelli totalizzati da Afonso Signorini lo scorso anno con l’edizione che era stata rinominata la peggiore di sempre - l’ultima puntata del reality show di Canale 5 andata in onda ieri sera ha destato l’attenzione del popolo del web, in particolare il momento del confronto tra Domenico D’Alterio e la fidanzata Valentina. Lei, sul piede di guerra, ha voluto fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia per riprendere duramente il suo fidanzato che, a suo dire, le avrebbe mancato di rispetto instaurando un rapporto troppo fisico con Benedetta Stocchi.

“A me sembra Temptation Island, non mi stai portando rispetto. Determinate cose che hai fatto non mi stanno bene. Sono qui perché sto male. Ci ho pensato tanto prima di fare questo, perché non volevo danneggiarti, però non mi puoi ferire per l’ennesima volta alle spalle e umiliarmi. Parlo in particolare degli atteggiamenti che hai con Benedetta […] Io sono passata sopra tante, troppe cose e ancora oggi chiudo gli occhi e vado avanti. Però riaprire ferite del passato a me non va bene”.

Ha sbottato Valentina davanti ad un Domenico incredulo, quasi ferito, infastidito da questo intervento nei suoi confronti. Lui, infatti, si è detto chiaramente innocente, perché il rapporto nato con Benedetta è solo ed esclusivamente di amicizia. Il pubblico, tuttavia, ha notato una bella insinuazione nelle parole di Valentina, ecco quale.

GF, Domenico ha tradito Valentina in passato

Dal discorso di Valentina si è evinto che non è questa la prima volta che Domenico D’Altiero le manca di rispetto e ora tutto il pubblico del Grande Fratello ne è a conoscenza. Forse per questo il gieffino ha reagito in quel modo? Simona Ventura è intervenuta per portare la pace, senza riuscire tuttavia a far scusare di getto il partenopeo, poi ha invaso anche Benedetta Stocchi a raggiungere la coppia per un confronto. La gieffina, mortificata, ha chiesto scusa e Valentina ha accettato le scuse insistendo tuttavia sul fatto che devono fare attenzione a quello che fanno passare come messaggio fuori la casa.

Del resto anche Simona ha commentato proprio questo lato del programma, ovvero il fatto che i gieffini non sono abituati alle telecamere e quindi sono spesso spontanei e genuini, anche nei momenti in cui dovrebbero invece mantenere un certo contegno o giocare di strategia per non fare figuracce. Nel frattempo, tutti sperano che Valentina ci regali qualche perla in più in questi giorni: in che modo Domenico le ha già mancato di rispetto e, soprattutto, quando e con chi?

