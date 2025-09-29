Grande Fratello, DIRETTA della prima puntata di lunedì 29 settembre

Benedetta, la "norcina più bella d'Italia" Benedetta è un'altra concorrente del Grande Fratello: di professione salumiera, è single racconta sui social la sua vita e si definisce la "norcina più bella d'Italia". Simona Ventura l'ha raggiunta a Nemi, sua città natale, nella salumeria di famiglia, dove le ha comunicato di persona che è diventata la nuova concorrente del GF. Possiamo dire di approvare questa strategia di Simona di incontrare alcuni dei concorrenti personalmente prima del GF, perché non solo rispecchia il suo modo di fare caloroso e accogliente, ma è anche una ventata d'aria fresca rispetto al precedente conduttore.

Al GF arrivano anche Francesca e suo figlio Simone! Si continua con la presentazione dei nuovi gieffini: è la volta di Francesca, mamma di Simone, ventidue anni che si è presentato anche lui ai provini del GF. E mentre Francesca attende il suo turno, Simone è già in passerella a godersi gli applausi del pubblico: "Sono emozionatissimo, è un po' di tempo che aspetto questo momento". Il nuovo gieffino non è esattamente un volto sconosciuto, perché ha recitato con Paola Cortellesi in Come un gatto in tangenziale! Dopo l'esperienza nel mondo del cinema, però, Simone si è dedicato ad altri lavori, ultimo ma non meno importante, quello di postino. Nella clip di presentazione Francesca racconta delle difficoltà vissute con la separazione dal padre di Simone, ma anche del rapporto che ha con il figlio e quanto sono simili. E, ovviamente, ad accoglierla sulla passerella rossa è la canzone di Marcella Bella Pelle Diamante, la canzone perfetta per le resilienti mamme single, evidentemente. Ma in che senso Francesca ha due figli adolescenti e vuole vivere i 20 anni che non ha vissuto?

Io gliene avrei dati 25 massimo ?? #GrandeFratello pic.twitter.com/WFrLipsqVe — ?? E??e?? (@elenet92) September 29, 2025

Amore ai provini? Scopriamo la verità! Intanto Simona Ventura ha portato all'attenzione dei tre gieffini un rumor che ha iniziato a circolare in questi giorni: è scattato l'amore tra due gieffini ai provini? A detta di Anita e Omer si tratta di una fake news, dato che erano tutti barricati nelle rispettive camere in albergo! Peccato, avremmo dato un po' di pepe a questa nuova stagione. Ma dal web, il pubblico sembra apprezzare la nuova conduzione di Simona Ventura e questi primi concorrenti, non rimpiangendo per nulla Signorini. #GrandeFratello senza Signorini è davvero una ventata di aria fresca, finalmente! — King Atem (@KingDimitry) September 29, 2025

Benvenuto a Omer, il nuovo concorrente! Dopo il siparietto con Donatella, che ha già fatto sfoggio della sua personalità, Simona Ventura presenta Omer, prossimo concorrente del reality show! Fascino orientale e occhi scuri, sarà il nuovo Can Yaman della Casa! La conduttrice rivela che anche Omer ha una storia complessa. Nella clip di presentazione Omera racconta che è nato in Siria, vive in Valtellina ed è un consulente aziendale. Il suo passato non è stato affatto semplice, perché la guerra ha sradicato le sue radici, ma Omer è pronto a mettersi in gioco con la sua positività. Troverà anche l'amore nella Casa? Nessuno mi tocchi OMER

Sono innamorataaaaaaaaaa#GrandeFratello pic.twitter.com/CpfYbbaM7i — Bitty Oro (@OroBitty) September 29, 2025

Donatella è la seconda concorrente del GF! Donatella è invece la seconda concorrente del GF: una casalinga per nulla disperata si definisce la diretta interessata. Che un po' ricorda Teresa Mannino con la sua capigliatura riccia e la simpatia che sfoggia nella clip di presentazione. Riuscirà a conquistare il pubblico? Donatella mi farà scompisciare già lo so #GrandeFratello — ????_OCCHIETTIFURBETTI_???? (@solinfatuazione) September 29, 2025

Salutiamo i tre opinionisti! Ma questa nuova edizione non poteva non iniziare con la presentazione dei tre opinionisti del Grande Fratello. Per questa avventura, Simona Ventura ha voluto con sé Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli. Un ingresso da veri vip il loro! "Mi sento la figliol prodiga che torna a casa dopo 25 anni" dice Plevani, mentre Floriana si pavoneggia in un abito bianco e scherza "ero così desiderosa di tornare che sono venuta vestita da sposa". In passerella intanto il dj Tommy Vee (ma vi ricordate di lui?!) tiene compagnia al pubblico lì presente.

Anita è la prima concorrente del GF! Anita è la prima concorrente ufficiale! Tatuaggi e dolcezza, un passato non facile, ma tanta voglia di mettersi in gioco! E, intanto, i telespettatori apprezzano anche il ritorno del pubblico in passerella, esattamente come nelle prime edizioni! Con il suo ingresso possiamo osservare in anteprima la nuova Casa...e che Casa! Anita ha già un tifo da stadio e ancora deve entrare

Già siamo tutti per leiii

STO AMANDOOOOOOOO#grandefratello pic.twitter.com/sIgIJ5X2q4 — ???????????? (@Romanticvibees_) September 29, 2025