TGCom24
Home | VIP | News | Grande Fratello, DIRETTA della prima puntata di lunedì 29 settembre
News VIP

Grande Fratello, DIRETTA della prima puntata di lunedì 29 settembre

Maria Castaldo

Questa sera, lunedì 29 settembre, riparte su Canale5 la nuova edizione del Grande Fratello: seguite con noi la diretta della prima puntata!

Grande Fratello, DIRETTA della prima puntata di lunedì 29 settembre

Ricomincia una nuova edizione del Grande Fratello! Al via questa, lunedì 29 settembre 2025, la nuova edizione del reality show di Canale5 condotto per la prima volta da Simona Ventura. Ad affiancarla in studio tre ex gieffini storici: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Scopriamo insieme chi saranno i nuovi gieffini e quali avventure vivranno nella Casa più spiata d'Italia. Seguiamo insieme la puntata di oggi in diretta, con il nostro commento live su tutto quello che accadrà in puntata.

LIVE

  • Benedetta, la "norcina più bella d'Italia"

    Benedetta è un'altra concorrente del Grande Fratello: di professione salumiera, è single racconta sui social la sua vita e si definisce la "norcina più bella d'Italia". Simona Ventura l'ha raggiunta a Nemi, sua città natale, nella salumeria di famiglia, dove le ha comunicato di persona che è diventata la nuova concorrente del GF. Possiamo dire di approvare questa strategia di Simona di incontrare alcuni dei concorrenti personalmente prima del GF, perché non solo rispecchia il suo modo di fare caloroso e accogliente, ma è anche una ventata d'aria fresca rispetto al precedente conduttore. 

  • Al GF arrivano anche Francesca e suo figlio Simone!

    Si continua con la presentazione dei nuovi gieffini: è la volta di Francesca, mamma di Simone, ventidue anni che si è presentato anche lui ai provini del GF. E mentre Francesca attende il suo turno, Simone è già in passerella a godersi gli applausi del pubblico: "Sono emozionatissimo, è un po' di tempo che aspetto questo momento". Il nuovo gieffino non è esattamente un volto sconosciuto, perché ha recitato con Paola Cortellesi in Come un gatto in tangenziale! Dopo l'esperienza nel mondo del cinema, però, Simone si è dedicato ad altri lavori, ultimo ma non meno importante, quello di postino. Nella clip di presentazione Francesca racconta delle difficoltà vissute con la separazione dal padre di Simone, ma anche del rapporto che ha con il figlio e quanto sono simili. E, ovviamente, ad accoglierla sulla passerella rossa è la canzone di Marcella Bella Pelle Diamante, la canzone perfetta per le resilienti mamme single, evidentemente.

  • Amore ai provini? Scopriamo la verità!

    Intanto Simona Ventura ha portato all'attenzione dei tre gieffini un rumor che ha iniziato a circolare in questi giorni: è scattato l'amore tra due gieffini ai provini? A detta di Anita e Omer si tratta di una fake news, dato che erano tutti barricati nelle rispettive camere in albergo! Peccato, avremmo dato un po' di pepe a questa nuova stagione. Ma dal web, il pubblico sembra apprezzare la nuova conduzione di Simona Ventura e questi primi concorrenti, non rimpiangendo per nulla Signorini.

  • Benvenuto a Omer, il nuovo concorrente!

    Dopo il siparietto con Donatella, che ha già fatto sfoggio della sua personalità, Simona Ventura presenta Omer, prossimo concorrente del reality show! Fascino orientale e occhi scuri, sarà il nuovo Can Yaman della Casa! La conduttrice rivela che anche Omer ha una storia complessa. Nella clip di presentazione Omera racconta che è nato in Siria, vive in Valtellina ed è un consulente aziendale. Il suo passato non è stato affatto semplice, perché la guerra ha sradicato le sue radici, ma Omer è pronto a mettersi in gioco con la sua positività. Troverà anche l'amore nella Casa?

  • Donatella è la seconda concorrente del GF!

    Donatella è invece la seconda concorrente del GF: una casalinga per nulla disperata si definisce la diretta interessata. Che un po' ricorda Teresa Mannino con la sua capigliatura riccia e la simpatia che sfoggia nella clip di presentazione. Riuscirà a conquistare il pubblico?

  • Salutiamo i tre opinionisti!

    Ma questa nuova edizione non poteva non iniziare con la presentazione dei tre opinionisti del Grande Fratello. Per questa avventura, Simona Ventura ha voluto con sé Cristina Plevani, Floriana Secondi Ascanio Pacelli. Un ingresso da veri vip il loro! "Mi sento la figliol prodiga che torna a casa dopo 25 anni" dice Plevani, mentre Floriana si pavoneggia in un abito bianco e scherza "ero così desiderosa di tornare che sono venuta vestita da sposa". In passerella intanto il dj Tommy Vee (ma vi ricordate di lui?!) tiene compagnia al pubblico lì presente.

  • Anita è la prima concorrente del GF!

    Anita è la prima concorrente ufficiale! Tatuaggi e dolcezza, un passato non facile, ma tanta voglia di mettersi in gioco! E, intanto, i telespettatori apprezzano anche il ritorno del pubblico in passerella, esattamente come nelle prime edizioni! Con il suo ingresso possiamo osservare in anteprima la nuova Casa...e che Casa! 

  • Simona Ventura dà inizio alla nuova edizione del GF!

    Simona Ventura ci dà il benvenuto per questa nuova edizione del Grande Fratello! Per festeggiare un'edizione così importante non si poteva non iniziare con un riepilogo di questi 25 anni di storia del reality. La conduttrice viene accolta da un'ovazione di applausi con tanto di fuochi d'artificio: "Siamo qui a festeggiare i primi 25 anni del GF. Il suo Giubileo" racconta la conduttrice. Ma prima di passare ai nuovi gieffini, Simona Ventura ha anche mandato un personale saluto ad Alfonso Signorini, conduttore delle precedenti edizioni!

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Maria Castaldo
  • Redattore Sezione TV
  • Giornalista pubblicista con la passione per il piccolo e grande schermo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Filippo Bisciglia: "Io e Pamela Camassa dopo 17 anni abbiamo deciso di intraprendere strade diverse"
news VIP Filippo Bisciglia: "Io e Pamela Camassa dopo 17 anni abbiamo deciso di intraprendere strade diverse"
Ballando con le Stelle, Andrea Delogu risponde infastidita ai commenti su di lei Nikita Perotti
news VIP Ballando con le Stelle, Andrea Delogu risponde infastidita ai commenti su di lei Nikita Perotti
Ballando con le Stelle, bufera sui giurati: "Commenti a Marcella Bella sessisti e offensivi"
news VIP Ballando con le Stelle, bufera sui giurati: "Commenti a Marcella Bella sessisti e offensivi"
Grande Fratello, stasera su Canale 5, al via la nuova edizione condotta da Simona Ventura
anticipazioni TV Grande Fratello, stasera su Canale 5, al via la nuova edizione condotta da Simona Ventura
Amici 24, Senza Cri e Antonia si esibiscono insieme: la tenera dedica per la loro storia d'amore
news VIP Amici 24, Senza Cri e Antonia si esibiscono insieme: la tenera dedica per la loro storia d'amore
Un Posto al Sole Anticipazioni 30 settembre 2025: Alberto vuole la verità, che combina Gianluca?
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 30 settembre 2025: Alberto vuole la verità, che combina Gianluca?
Amici 25: Emiliano, Michele, Alex e Plasma hanno scelto i loro professori di appartenenza (VIDEO)
news VIP Amici 25: Emiliano, Michele, Alex e Plasma hanno scelto i loro professori di appartenenza (VIDEO)
Uomini e Donne, Raffaella Scuotto frequenta l'ex tronista Federico Nicotera? Arriva la reazione della diretta interessata
news VIP Uomini e Donne, Raffaella Scuotto frequenta l'ex tronista Federico Nicotera? Arriva la reazione della diretta interessata
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV