Grande Fratello, Cristina Plevani rivela: "Sarò sempre me stessa e senza filtri. Attendo scintille, attriti e flirt"

L'opinionista Cristina Plevani rompe il silenzio sui social e racconta tutte le emozioni vissute durante la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello.

Ieri, lunedì 29 settembre 2025, è partita ufficialmente la 19esima edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura. Insieme a lei tre opinionisti d'eccezione, tutti ex gieffini, Floriana Secondi, Ascanio Pacelli e Cristina Plevani. Proprio quest'ultima ha deciso di rompere il silenzio sui social e raccontare tutte le emozioni vissute prima e durante la diretta.

Le parole di Cristina Plevani dopo la prima puntata del Gf

La Casa del Grande Fratello ha finalmente riaperto le porte. Ieri, lunedì 29 settembre 2025, in prima serata su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della nuova edizione del reality show che ha visto la presentazione ufficiale del cast. Dodici i concorrenti in gioco pronti a convivere sotto lo sguardo attento delle telecamere: Anita Mazzotta, Matteo Azzali, Omer Elomari, Francesca Carrara e Simone De Bianchi, Giulio Carotenuto, Grazia Kendi, Francesco Rana, Donatella Mercoledisanto, Benedetta Stocchi, Giulia Soponariu e Domenico D’alterio.

Al timone per la prima volta Simona Ventura, affiancata in studio da tre opinionisti d'eccezione: Floriana Secondi, Ascanio Pacelli e Cristina Plevani, che si è presentata sorridente, ma visibilmente emozionata. Proprio Cristina, reduce dall'ultima fortunata edizione de L'Isola dei Famosi, ha deciso di intervenire sui social e raccontare tutte le emozioni vissute prima e dopo il suo debutto su Canale 5.

Lo sfogo di Cristina Plevani sui social dopo la diretta del Gf

Reduce dall'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, che l'ha vista trionfare, Cristina Plevani ha deciso di rimettersi in gioco sulla famosa poltrona rossa del Grande Fratello. A distanza di 25 anni dalla sua partecipazione al popolare reality show di Canale 5, l'ex naufraga e gieffina è tornata per ricoprire il ruolo di opinionista insieme ai suoi colleghi Floriana Secondi e Ascanio Pacelli.

La nuova opinionista del Gf ha pubblicato un lungo post su Instagram in cui ha raccontato tutte le emozioni vissute prima e durante la diretta, non nascondendo la sua agitazione, e commentato anche il suo look:

Sono dietro le quinte. Il Grande Fratello sta iniziando [...] Voce di Simona fuori campo. Ho caldo, sto sudando, ho le mani ghiacciate e la lingua felpata. “Tutti in posizione!” Ci dicono. Si entra in studio. Il ghiaccio è rotto. La puntata è volata, è la prima, ritmi serrati per presentare tutti i concorrenti. A parte le schede di presentazione, li dobbiamo ancora conoscere. Sono curiosa e impaziente di guardare le loro giornate per avere “ciccia” per farmi un’idea e maturare le mie idee sui ragazzi. E’ un’opportunità grande che mi viene data, ne sono consapevole, e ne faccio tesoro. Voglio fare bene. Ad ogni puntata penserò “potevo fare meglio”, ieri l’ho pensato. Mi conoscete da anni, sarò sempre me stessa e senza filtri. Solitamente imparziale e il più possibile obiettiva. Il mio look di ieri? Devo dire che chi mi ha coccolata con trucco e parrucco, ha fatto un bellissimo lavoro, mi sono piaciuta…e detto da me che sono sempre acqua e sapone… Per l’abbigliamento ho solo aperto il mio armadio. Come al solito vado contro corrente e per questa volta non mi sono affidata a nessuno. Sapevo che andava bene tutto tranne che il nero e quindi via di bianco. Non so la prossima volta cosa indosserò, sono una lunatica e tutto dipenderà da come mi sveglierò la mattina [...] Spero vi sia piaciuta la prima puntata e vi siano piaciuti i ragazzi. Attendo scintille, attriti e flirt.

