Grande Fratello, pagelle puntata del 29 settembre, Simona Ventura 9, Ascanio Pacelli 8, Donatella 8, Jonas 5

News VIP

Grande Fratello 2025, cosa è successo nella prima puntata.

Il Grande Fratello 2025 ha acceso i riflettori con la sua prima puntata del 29 settembre, regalando al pubblico un mix di novità, presentazioni e già le prime scintille dentro la Casa. Dodici nuovi concorrenti hanno varcato la porta rossa, pronti a convivere sotto lo sguardo delle telecamere: tatuatrici, pugili, medici, modelle e studenti si sono messi in gioco in una serata che non ha tradito le attese.

Grande Fratello, al via la nuova edizione

La prima a entrare è stata Anita, piercer e tatuatrice di 26 anni, seguita da Donatella, 46enne barese dal carattere esplosivo, e da Omer, 26enne siriano oggi residente in Valtellina. Colpo di scena con la coppia formata da madre e figlio, Francesca e Simone, che gareggiano come un unico concorrente: una dinamica inedita che promette scintille. Insieme a loro anche la giovanissima Benedetta, il pugile Matteo, il medico Giulio, la modella Giulia, l’operaio Domenico, la solare Grazia, il vigile urbano Francesco e il modello Jonas, entrato poco prima della mezzanotte.

Tra le novità introdotte da Simona Ventura, che ha ribattezzato i concorrenti con l’appellativo scherzoso di “casalinghi e casalinghe”, c’è stato anche lo smontaggio immediato di una presunta storia d’amore nata ai provini, liquidata con un secco “fake news”.

Non sono mancati i primi momenti strategici: dall’assegnazione dei letti, che ha già delineato i primi piccoli gruppi, fino al dilemma del pulsantone rosso. Qui a sorprendere è stato Giulio, che ha scelto di auto-escludersi dal televoto per l’immunità pur di garantire l’acqua calda a tutta la Casa. Una decisione accolta con sollievo dai coinquilini ma giudicata da alcuni più “furba” che altruista. Infine, spazio al primo televoto della stagione, che decreterà i concorrenti preferiti dal pubblico e quindi immuni alle nomination. L’esito arriverà nella seconda puntata, lunedì 6 ottobre.

Grande Fratello, le pagelle della prima puntata di lunedì 29 settembre 2025

Simona Ventura, voto 9: che ritorno!

Al Grande Fratello, Simona è come il pezzo mancante di un puzzle: ci voleva proprio lei per riportare energia, ritmo e leggerezza a un programma che aveva bisogno di rinnovarsi. La sua conduzione è fresca ma allo stesso tempo solida, con quell’esperienza da veterana che le permette di gestire ogni momento senza forzature. “Super Simo” non si limita a presentare: coinvolge, scherza, emoziona e mette tutti a proprio agio, dai concorrenti al pubblico a casa. La sua capacità di alternare ironia e profondità si è vista subito, soprattutto quando ha reso omaggio a Pietro Taricone con parole sincere e commosse, un momento che ha toccato il cuore di chiunque abbia seguito i primi anni del reality. La Ventura è tornata a fare ciò che sa fare meglio: raccontare il reality con passione, ritmo e autenticità. La sensazione è chiara: questa edizione del Grande Fratello ha trovato finalmente la sua regina della conduzione.

Ascanio Pacelli, voto 8: zampata da manuale

Ascanio Pacelli ha dimostrato che non serve alzare i toni per lasciare il segno. Nel corso della lunga diretta del Grande Fratello, proprio quando sembrava che gli opinionisti stessero rimanendo in secondo piano, l’ex gieffino ha tirato fuori una zampata da manuale.Con la sua solita calma apparente, Pacelli ha commentato la decisione di Giulio – il “casalingo” che si è sacrificato per garantire l’acqua calda al gruppo rinunciando così a giocarsi l’immunità – con una parola tanto semplice quanto tagliente: "Generosità, ma c’è anche della paraculaggine". Una sintesi perfetta che ha spiazzato tutti, perché ha dato voce a quello che molti spettatori a casa avevano già pensato ma non avevano ancora sentito dire ad alta voce. Niente giri di parole, niente buonismi: Ascanio ha centrato il punto con ironia e onestà, strappando applausi sinceri. Un promemoria, questo, che anche gli opinionisti più pacati sanno colpire al momento giusto, trasformando un commento in un piccolo evento della serata.

Donatella, voto 8: un vulcano

Donata – o Donatella, come la chiama qualcuno – è stata introdotta da Simona Ventura con una definizione che sembra cucitale addosso: "un vulcano". E basta guardarla pochi minuti per capire che la descrizione non è affatto un’iperbole. A 46 anni, la concorrente più “senior” di questa edizione del Grande Fratello ha già messo in chiaro quale ruolo intende ricoprire nella Casa. E lo fa senza mezze misure: battute a raffica, energia traboccante e quel piglio da mamma orgogliosa che non perde occasione di sottolineare l’amore per il figlio trentenne rimasto fuori. Memorabile la sua uscita davanti al video di presentazione di Omer: "Se faceva un video Andrea così, veniva meglio". Non mancano poi le perle di comicità involontaria, come quando si sorprende davanti ai fornelli a induzione – come se fossero un’invenzione appena sbarcata da Marte – o quando, vedendo entrare in coppia mamma e figlio, Francesca e Simone, sbotta in un "non è giusto!" che tradisce subito gelosia e competitività. Una cosa è certa: Donata non passa inosservata. È travolgente, a volte sopra le righe, e questo suo “essere troppo” potrebbe presto diventare fonte di tensioni nella convivenza quotidiana con gli altri gieffini. Ma è proprio questo il bello: personaggi così sono benzina per il reality.

Jonas, voto 5: troppo arrogante

Jonas Pepe è arrivato al Grande Fratello con un’aura di mistero che, a primo impatto, incuriosisce e intriga. Si presenta come un ragazzo enigmatico, complesso, con mille sfaccettature da scoprire nel tempo. Eppure, quella che poteva sembrare una carta vincente rischia di trasformarsi in un’arma a doppio taglio: il suo atteggiamento, a tratti arrogante, e quella tipica posa da “duro” non lo rendono subito simpatico al pubblico. Il giovane sembra voler giocare la parte dello sbruffone, sempre pronto a lanciare frecciate e a mantenere un certo distacco, quasi come se fosse troppo superiore per lasciarsi coinvolgere davvero. Addirittura non si fa problemi a sfidare, con battute e risposte pungenti, persino la conduttrice: un gesto che denota sicurezza, ma che rischia di apparire come mancanza di rispetto o semplice voglia di fare il “ribelle a tutti i costi”. Jonas ha sicuramente una personalità forte e sa come farsi notare, ma se non smorzerà un po’ quella patina di presunzione potrebbe stancare presto gli spettatori. Il mistero e il carisma funzionano solo se accompagnati da autenticità e da una buona dose di autoironia. Forse, per conquistare davvero il pubblico, dovrebbe imparare a mostrare anche il lato più umano, fragile e meno costruito. Perché dietro la corazza da duro potrebbe nascondersi una storia molto più interessante di quella che sta provando a recitare.

Anita, voto 7: già la beniamina del pubblico

Anita è sicuramente una delle sorprese più luminose di questa edizione del Grande Fratello. La sua storia personale colpisce per la forza e la maturità che ha dimostrato sin da giovanissima: crescere praticamente da sola insieme al fratello, assumersi responsabilità familiari dopo la perdita del nonno e trasformare le difficoltà in un percorso di crescita non è da tutti. Nonostante le prove affrontate, Anita trasmette energia positiva, autenticità e una bellezza che va ben oltre l’aspetto esteriore. Il suo lavoro di piercer, nato dall’esperienza familiare nello studio di tatuaggi, racconta di una ragazza creativa che ha saputo dare una direzione concreta al suo talento artistico. E il pubblico sembra aver colto subito questa combinazione di carattere e sensibilità. Single e pronta a nuove emozioni, Anita si presenta come una giovane donna che non ha paura di mostrarsi per ciò che è: fumantina quando serve, ma capace di tolleranza e ironia. Non stupisce che abbia conquistato i telespettatori fin dal primo ingresso: rappresenta quella freschezza genuina che il pubblico del Grande Fratello apprezza e sostiene.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .