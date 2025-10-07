Grande Fratello, Cristina Plevani parla del rapporto con Floriana Secondi e Ascanio Pacelli e sul cast svela che...

News VIP

L'opinionista Cristina Plevani parla del rapporto con i colleghi Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, elogia Simona Ventura e commenta il cast dell'attuale edizione del Grande Fratello.

La 19esima edizione del Grande Fratello è ormai entrata nel vivo. Tra gli opinionisti in studio anche l'ex vincitrice Cristina Plevani che, in un'intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha ammesso di essere felice ed entusiasta di essere tornata nel reality show che le ha dato la popolarità.

Cristina Plevani ricorda il suo Gf

Ieri, lunedì 6 ottobre 2025, in prima serata su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata della 19esima edizione del Grande Fratello. Al timone Simona Ventura, che sarà accompagnata in questa nuova avventura da tre commentatori d’eccezione: Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani.

Proprio la Plevani ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha commentato il suo ritorno al Gf in qualità di opinionista. "Un grandissimo sogno! Al di là del ruolo, sono felice di stare per la prima volta in studio. Non temo le critiche degli altri" ha confessato la vincitrice della prima iconica edizione del reality show di Canale 5, che ha poi ricordato la sua esperienza nella Casa e la più recente a L'Isola dei Famosi:

Al GF la storia con Pietro Taricone ha fatto sognare le persone, la mia figura è sempre stata legata a lui. A L’Isola invece ero soltanto io. Il pubblico era legato all’idea di me 25 anni fa, sapevo che lo avrei deluso perché ero cambiata. Credo di aver vinto perché la gente ha apprezzato il fatto che, in ogni situazione, sono rimasta comunque sempre me stessa, anche se fredda e dura.

Le parole di Cristina sugli opinionisti, concorrenti e Simona Ventura

Dopo aver ricordato la sua vittoria al Grande Fratello e quella a L'Isola dei Famosi, Cristina Plevani si è sbilanciata sui suoi attuali compagni di avventura, ovvero Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, e sulla conduttrice Simona Ventura. "Io e Floriana siamo agli antipodi. Ascanio è il principe, molto educato, forse io e lui siamo più simili e affini. Secondo me non nasceranno diatribe, poi la mano sul fuoco non ce la metto. Simona è molto coinvolgente, ti rende partecipe anche solo con uno sguardo e non è scontato" ha dichiarato l'opinionista, che ha poi rivelato il suo pensiero sul cast dell'attuale edizione:

Guardando la diretta ho visto che da un lato c’è molta “caciara infantile”, dall’altro qualcuno è fin troppo serio, per esempio Matteo, il boxeur, che mi è sembrato a volte si sentisse un pesce fuor d’acqua. C’è anche chi è molto attaccato alla famiglia, come Donatella, e potrebbe sentirne la mancanza. Ma il bello uscirà coi confessionali pepe e scintille, senza esagerare. Non sposo il “vogliamoci tutti bene“, preferisco chi dice pane al pane, vino al vino. Secondo me parecchi sono così, soprattutto fra le ragazze.

