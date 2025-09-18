Grande Fratello, Cristina Plevani: "La vita dentro la Casa era un'altra cosa, oggi c’è più finzione"

News VIP

Cristina Plevani commenta il Grande Fratello di oggi e parla della possibilità di rivederla presto sul piccolo schermo in qualità di opinionista della nuova edizione del reality show condotto da Simona Ventura.

A 25 anni dalla sua prima apparizione televisiva, Cristina Plevani è in lizza per il ruolo di opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello, che partirà ufficialmente lunedì 29 settembre 2025. Un'edizione speciale, che segna un ritorno alle origini e che sarà condotta per la prima volta da Simona Ventura.

Cristina Plevani opinionista del Gf? Parla lei

Lunedì 29 settembre in prima serata su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della nuova e attesissima edizione del Grande Fratello. Al timone per la prima volta troveremo Simona Ventura, che ha promesso di riportare emozioni autentiche all'interno del reality show con una durata di 100 giorni e un cast interamente composto da concorrenti Nip.

Stando alle ultime indiscrezioni, tra le novità della nuova edizione del programma spiccano i commentatori, tre figure già note al grande pubblico: Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e la vincitrice del primo Gf, Cristina Plevani. Proprio quest'ultima ha rilasciato una nuova intervista a Fanpage in cui ha commentato la notizia che la vede tra gli opinionisti in studio e la conduzione della Ventura:

Leggi anche Ascanio Pacelli tra gli opinionisti della nuova edizione del Gf

Se mi chiameranno per firmare un contratto, allora avrò la conferma. Sono concreta, fino a quando non c'è l'ufficialità rimango nel mio [...] In tal caso cercherei di essere obbiettiva e di esprimere un pensiero in base a quello che vedo in quel momento. Vorrei essere preparata sugli argomenti, non imboccata da nessuno [...] Simona non la conosco tanto come persona, ma come presentatrice credo che la nuova versione del Grande Fratello le calzi a pennello. I cambiamenti sono belli e l'idea di rivederla mi piace.

Le parole di Cristina Plevani sul Gf ieri e oggi

Dopo aver parlato del nuovo Grande Fratello di Simona Ventura e della possibilità di rivederla tra gli opinionisti in studio, l'ex gieffina Cristina Plevani ha ricordato la sua indimenticabile esperienza nella Casa di Cinecittà. Senza troppi giri di parole, la vincitrice dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi ha colto l'occasione per sottolineare come è cambiato il reality show nel corso degli anni:

Dopo le prime edizioni la spontaneità è andata a scemare, ma è normale che sia così. La prima era unica perché rappresentava proprio un nuovo modo di fare televisione. Andando avanti con gli anni si è cercato di accontentare un pubblico e una società che cambiavano. Negli anni ho avuto la percezione che ci fosse un po' di finzione, personaggi più che persone come concorrenti. Non penso che sia peggiorato, è che non è più il Grande Fratello di un tempo. Vengo da un'edizione in cui il regolamento era completamente diverso, mentre adesso ci sono solo coppie che litigano dalla mattina alla sera. La vita dentro la Casa era un'altra cosa, oggi i concorrenti hanno tutto pronto, sorprese, contatti con l'esterno. Non è questo il programma.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.