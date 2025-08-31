Grande Fratello, Cristian Imparato svela tutto: "Volevano lo show e glielo diedi. Lo scontro con Guendalina Tavassi? Epico"

News VIP

Il cantante Cristian Imparato parla di Barbara D'Urso e ricorda la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello, caratterizzata dalla famosa lite con Guendalina Tavassi.

Il Grande Fratello sta per tornare con una scoppiettante edizione. Nell'attesa il cantante ed ex gieffino Cristian Imparato è tornato a parlare della sua esperienza nella Casa di Cinecittà, di Barbara D'Urso e della possibilità di rivederlo nel cast di qualche altro reality show.

I retroscena di Cristian Imparato sul Gf

Dal 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5 partirà il nuovo Grande Fratello di Simona Ventura. Nell'attesa di scoprire il cast del popolare reality show, un ex discusso concorrente della sedicesima edizione ha rilasciato una lunga intervista in cui si è raccontato senza filtri. Si tratta di Cristian Imparato che, raggiunto dai microfoni di Fanpage, ha fatto un bilancio della sua esperienza nella Casa di Cinecittà, che è stata caratterizzata anche dallo scontro con Guendalina Tavassi:

Ero inesperto. Venivo dalla musica, tante vicende mi avevano rallentato ed era un momento negativo per me. Si presentò questo treno particolarissimo. Sapevo che andando al ‘Gf’ avrei avuto garantita la presenza in tanti altri programmi. Non mi piacque. Stavo male e pesavo la metà rispetto ad adesso. Inoltre, non ero abituato a determinate dinamiche, non sapevo gestirle e non sapevo prendere il tutto con ironia. Avevo già capito che tipo di personaggio volessero e posso dire che puntarono sul cavallo giusto [...] lo scontro con Guendalina Tavassi fu tanto epico, quanto voluto. Sapevo che volevano lo show e glielo diedi. Eravamo al ‘Grande Fratello’ ed era l’ambiente giusto per portare un contenuto di quel genere.

Dopo aver ricordato la sua esperienza nella Casa più spiata d'Italia, l'ex volto di Io Canto ha rivelato di essere stato contattato per entrare a far parte del cast de L'Isola dei Famosi, ma di aver rifiutato la proposta. A proposito di una sua possibile partecipazione a qualche altro reality show, Cristian ha rivelato:

Prima di quel ‘Gf’ mi avevano contattato per ‘L’Isola dei famosi’, ma declinai. Dopo invece si parlò di ‘All Together Now. Avrei potuto far parte del muro. Non se ne fece niente. Se una nuova chiamata giungesse adesso? Rifiuterei. Il mio lavoro mi occupa del tempo e se manco io non è la stessa cosa. In ogni scelta metto sempre in primo piano il mio business.

Le parole di Imparato su Barbara D'Urso

Cristian Imparato ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage in cui ha fatto un bilancio della sua carriera. Arrivato al successo quando era giovanissimo con la partecipazione a Io Canto, il cantante era stato poi scelto da Barbara D'Urso per varcare la famosa porta rossa del Grande Fratello. A proposito della D'Urso, che quest'anno sarà nel cast di Ballando con le stelle, Cristian ha dichiarato:

Se ho nostalgia della tv di Barbara D’Urso? No e comunque io tagliai i ponti molto tempo prima. Non sputo sul piatto in cui ho mangiato, ma il mio unico obiettivo era quello di mettere da parte i soldi necessari per realizzare il mio sogno. Non solo: se non avessi conosciuto quel lato della tv, non sarei la persona che sono oggi, ovvero più attenta e sgamata. Tuttavia, mi spiace che la gente pensi che io sia quella roba là.

