Grande Fratello, continua l'indagine di Striscia la Notizia sui televoti: spunta un audio esclusivo della mamma di Lorenzo

News VIP

Questa sera, nel nuovo appuntamento con Striscia La Notizia, si parlerà ancora dei televoti del Grande Fratello.

I parenti dei concorrenti del Grande Fratello potrebbero avere un ruolo cruciale nell'influenzare il risultato del televoto. a sostenerlo è Marco Dianda, esperto web di dinamiche televisive, che ha raccolto diverse testimonianze a riguardo. questa sera a Striscia la Notizia, in prima serata su Canale 5, l’esperto porterà alla luce un audio esclusivo che potrebbe alimentare nuove polemiche sul reality.

Grande Fratello: I parenti dei concorrenti potrebbero avere un ruolo cruciale nell'influenzare il risultato del televoto

Nel file audio in questione, la mamma di Lorenzo, all’interno di un gruppo fandom pro Shailenzo, incita gli utenti a votare in massa per Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta: "grazie del sostegno che date a loro e a noi come famiglia. non abbandono mio figlio e neanche Shaila. meritano tutti e due la finale. direi di sostenere la nostra ‘regina", parole che sembrano confermare come i parenti possano avere un'influenza diretta sulle dinamiche del televoto. Ma non è tutto.

Già in una precedente intervista aStriscia la Notizia, Dianda aveva denunciato un presunto meccanismo grazie al quale, attraverso la creazione di email multiple, un solo gruppo fandom potrebbe generare fino a 600mila voti, alterando così l’esito delle votazioni. "questo sistema permette a parenti e amici dei concorrenti di spingere votazioni di massa che falsano il televoto, penalizzando i voti autentici dei telespettatori", ha spiegato l’esperto.

Eppure, il regolamento del Grande Fratello parla chiaro: “nel caso in cui venisse riscontrata un’anomalia nella modalità di espressione dei voti e/o di accesso al servizio, rti potrà sospendere, annullare, non computare i relativi voti, riservandosi eventuali azioni a sua tutela”. Tuttavia, come sottolinea l’inviato Valerio Staffelli, queste azioni non sembrano essere state ancora applicate.

Le parole di Alfonso Signorini sul televoto

Alfonso Signorini sempre con Valerio Staffelli, si è esposto sulla questione affermando di volere il ritorno dei televoti solo tramite sms:

"Chi c’è dietro i televoti del Grande Fratello? Io no. Ci sono questi fandom tossici, delle fanbase che inondano il programma di voti facendo sì che gli spettatori tradizionali non si sentano rappresentati dai risultati. Capisco che si sentano presi in giro, ma il problema non è mio: è dell’azienda, di chi produce il programma, del gruppo autorale. Sarei la persona più felice del mondo se venisse escluso il voto dei social e rimanesse solo quello degli sms"

Il servizio completo andrà in onda questa sera a Striscia la Notizia (canale 5, ore 20:35), con tutti i dettagli su questa nuova bufera che potrebbe mettere in discussione la trasparenza del televoto al Grande Fratello.