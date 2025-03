Grande Fratello, confronto tra Javier Martinez e Helena Prestes: "Si è rotto qualcosa, sei diverso" (VIDEO)

News VIP

Al GF, Helena Prestes e Javier Martinez continuano ad avere incomprensioni e la modella sottolinea che qualcosa nel loro rapporto non è più come prima. Ecco cosa è successo!

Al Grande Fratello continuano le incomprensioni tra Javier Martinez e Helena Prestes: i due gieffini sembravano aver finalmento fatto pace, dopo le tensioni dell'ultima puntata di lunedì 17 marzo, andata in onda su Canale 5. Tuttavia, Helena ha avvertito Javier distante e decide di chiedergli un confronto per scoprire cosa c'è che non va tra loro.

GF, Helena e Javier a confronto: "Si è spezzato qualcosa, ti sento diverso"

In giardino, Helena ha cercato di comprendere perché Javier le sembrasse così distante, nonostante solo qualche ora prima avessero fatto pace e si fossero scambiati tenerezze e promesse di non farsi più del male. "Anche se siamo stati insieme, ho avvertito che qualcosa si è rotto. Forse hai bisogno di più tempo, non lo so". Javier, inizialmente minimizza e cerca di convincere la modella che non c'è nulla che non vada, ma Helena lo conosce fin troppo bene e sottolinea che il suo comportamento è stato diverso e che se anche si abbracciano e si baciano, c'è qualcosa di diverso in lui: "C'è qualcosa che non va nel tuo modo di abbracciarmi, di guardarmi, di toccarmi".

Javier si mostra infastidito e accusa Helena di voler manipolare a suo piacimento le situazioni e i sentimenti che prova. Alla fine, però, ammette che sente che ha bisogno di prendersi del tempo, non sa cosa prova per lei, ma al tempo stesso non vuole chiudere la loro storia: "Non vuoi capire che non sono un interruttore, che forse ho bisogno di tempo, le cose non si risolvono su due piedi così". La modella però ammette di essere delusa: Javier covava questi dubbi, eppure, l'ha cercata e ha trascorso con lei diversi momenti di serenità e intimità lasciandole credere che andasse tutto bene, per poi prendere ancora le distanze da lei: "Perché non mi hai detto che volevi dormire separati?".

GF, ancora incomprensioni tra Helena Prestes e Javier Martinez

Il confronto tra Helena e Javier prosegue nel corso della mattinata. Il pallavolista ha ammesso di aver bisogno di un po' di tempo per capire i suoi sentimenti, mentre Helena lo accusa di farla passare per una persona pesante e paranoica: "Prenditi il tuo tempo" conclude la modella "non sei la persona che ho conosciuto, non sei leggero". Javier cerca di rassicurarla che è una crisi che sta attraversando lui e che lei non c'entra nulla, né riguarda la gelosia che ha provato e ancora prova nei confronti di Lorenzo Spolverato.

In camera, i due gieffini continuano a parlare e Javier confessa a Helena che non ha mai avuto un rapporto così con una ragazza: "Per me è la prima volta che consegno il mio cuore a una ragazza, non l'ho mai fatto prima". La modella non trattiene le lacrime, ma al tempo stesso è sollevata che Javier non voglia troncare il loro legame e che non sia lei la causa dei suoi dubbi. Anche Javier cerca di tranquillizzarla e la invita a fidarsi di lui: "Stai con me, è tutto nuovo per noi, abbracciami".

Scopri le ultime news su Grande Fratello