Grande Fratello, Jessica svela retroscena inediti sul suo rapporto con Helena: "Fuori dalla Casa ci siamo viste e sentite"

Jessica Morlacchi sorprende tutti e rivela di aver passato del tempo insieme ad Helena Prestes fuori dagli studi del Grande Fratello.

Domani, giovedì 23 gennaio 2025, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello e scopriremo finalmente chi, tra gli ex concorrenti, rientrerà nella Casa. Nell'attesa, Jessica Morlacchi si è lasciata andare a delle confessioni inedite riguardanti il suo rapporto con Helena Prestes.

Le rivelazioni inaspettate di Jessica Morlacchi

Le accese liti scoppiate nella Casa del Grande Fratello sembrano essere ormai un lontano ricordo per Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Da quando sono tornate nel tugurio, infatti, sono diventate quasi inseparabili e il loro comportamento ha sorpreso un pò tutti. A far luce sulla situazione ci ha pensato la concorrente romana che ha raccontato di aver visto e sentito la modella brasiliana fuori dagli studi del reality show condotto da Alfonso Signorini:

Con Helena ci siamo riviste in più occasioni, anche fuori dallo studio. Due matte! Baci e abbracci subito. Se ci vedete fuori, siamo tu matte, siamo state benissimo insieme. Due persone completamente diverse rispetto a quelle che eravamo alla fine del nostro percorso qui dentro. Ma poi non solo dal vivo, ci siamo sentite spesso anche per telefono.

Come riportato da Biccy, dopo aver rivelato retroscena inediti del suo nuovo rapporto con Helena, Jessica ha poi parlato della violenta lite scoppiata al Gf, che l'ha portata a voler abbandonare il gioco:

Mi sono rivista da fuori e mi sono spaventata. Tutti i video delle litigate non li potevo vedere, vedevo proprio una donna, e mi dicevano, ma chi è? Avevo gli occhi da matta! Da fuori tutto ha avuto un senso diverso. Io non giustifico i nostri errori, ma voglio anche dire che c’era tanto stress. Stavamo là dentro da quattro mesi. Ho letto tante critiche, ma non è facile immedesimarsi e capire. Uno inizia a litigare per tutto.

I concorrenti contro i ripescaggi

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 20 gennaio 2025 su Canale 5, sei ex concorrenti sono rientrati nella Casa. Si tratta di Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Federica Petagna, Eva Grimaldi, Michael Castorino e Iago Garcia. Solo quattro di loro, però, torneranno ad essere concorrenti ufficiali nella prossima diretta.

La scelta del pubblico di far rientrare nella Casa i concorrenti che erano stati precedentemente eliminati o si erano ritirati dal gioco non è per niente piaciuta a Luca Calvani, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Destabilizzati e ancora increduli, i tre si sono lasciati andare a uno sfogo subito dopo la diretta in cui non hanno nascosto il loro dissenso.

Se Luca si è detto contrario al ritorno di Jessica vista la sua decisione di abbandonare il reality show, Lorenzo ha confidato di avere il timore che possano rientrare Helena e Iago. Shaila, invece, ha sollevato dubbi sulla correttezza del meccanismo di ripescaggio e sulle implicazioni per le dinamiche del gioco.

